從模特兒成功轉型演員的藍鈞天，去年11月才和老婆陳羽柔歡度結婚六周年紀念日，緊接著就宣布升格當二寶爸。兒子「小藍天」預計5月底就會出生。身為演藝圈模範爸爸的他，對未來四口之家的生活相當期待。這次與另一半攜手受訪暢談家庭與夫妻關係的經營之道，細膩點出為人夫、為人父的眉角，充分展現新好男人的體貼與溫柔。

藍鈞天是演藝圈出名的好爸爸，曾說過「我除了沒辦法哺乳，其他事都做得到。」拍攝當天陳羽柔先帶女兒進棚，結果他前腳一踏進攝影棚，Riley就衝過去討抱，父女倆的好感情可見一斑。

藍鈞天笑說，他跟陳羽柔都很喜歡小孩，早在女兒2、3歲就打算再生一個。去年國內疫情爆發，夫妻倆都認為應該讓孩子多個手足照應，結果備孕4個多月就接獲好消息。Riley先前才許願想要弟弟妹妹，聽到媽媽懷孕也很興奮。

二寶體重「超前部署」 好動調皮超可愛

二寶小名叫小藍天，是個活力十足的男寶寶，預計5月底就會出生。藍鈞天說，雖然兩胎隔了六年，但感覺時間過得很快，「孩子好像一眨眼就快要出來了。」坦言一知道胎兒性別就開始期待。「雖然我跟Riley感情很好，但她畢竟是女生，帶出門還是會顧慮安全。兒子就不一樣，希望未來可以帶他去打籃球、衝浪、爬山。」

做爸爸的通常會比較疼愛女兒，對兒子的期望則會比較高。藍鈞天不諱言，希望小藍天將來能比自己優秀。「不過我也不想讓他背負和我當年一樣的壓力。」身為香港恆富紡織少東，藍鈞天從小就被追著問「何時接班」。雖然期待兒子能出人頭地，但也盼望他可以活出自己的人生。

還沒出生就讓眾人期待的小藍天，體重也是超前部署，才32週就和34週的寶寶差不多大，被爸爸形容是「大隻佬」。調皮的他在媽媽肚子裡不時會拳打腳踢。「每次看到陳羽柔的肚皮又開始翻滾，我都會拍拍肚子叫他乖一點。」藍鈞天笑說，比起女生，男生真的比較好動。姐姐每次照超音波都會把臉藏起來，弟弟則會把頭伸出來偷看。目前還看不出來像誰，但希望長得像媽媽。「這樣陳羽柔才不會跟我鬥嘴，哈哈！」

貼心照顧老婆 期待大寶成為神隊友

陳羽柔表示，第一胎反胃得很明顯，這胎就舒服很多，幾乎沒什麼症狀。之前因為工作忙碌，常忘記吃營養品，老公總會貼心提醒，在她出門前將補品準備好放桌上。照顧另一半面面俱到的藍鈞天，平常不但會煮菜給陳羽柔吃，還會幫她塗妊娠霜、按摩消水腫。Riley看到爸拔照顧馬麻也跟著學，讓陳羽柔好窩心。

小小年紀就相當懂事的Riley，弟弟還沒出生就展現出姐姐的架勢。藍鈞天說，Riley從3歲開始上幼幼班就很會照顧比她年紀小的孩子，相信未來會成為爸爸媽媽最好的神隊友。不過還是會擔心女兒會吃弟弟的醋。「我現在常對她做心理建設，跟她說爸爸最愛妳。」

女兒奴花錢不手軟 「只要她喜歡就好」

父女倆感情好，每次見面就黏踢踢。藍鈞天透露，家裡的玩具已經堆到天花板。「基本上只要是Riley想要的東西，我都不會拒絕。」堪稱寵娃魔人的他之前幫女兒報名手作黏土課程，光加值就要一兩萬，花錢毫不手軟。霸氣表示：「我從不去想在Riley身上花了多少錢，只要她喜歡就好。」

被粉絲譽為型男奶爸的他，每次出門就像在拍雜誌，平常也很注重孩子的穿著。「我跟陳羽柔不同，她喜歡女兒穿得淑女一點，我比較偏好美式休閒風。」父女倆每次出門，他都會準備好整套衣服，讓Riley穿上潮牌帽T、球鞋。碰到需要過夜的行程，即便只有兩天一夜，仍會準備好幾天份的服裝配件，讓Riley根據不同場合穿搭。替女兒做造型駕輕就熟的他，除了不會編辮子，其他髮型都很上手。「每次到Riley學校參加活動，同學媽媽看到我幫她綁頭髮都會很驚訝。」

14歲就當媽媽小秘書 教育孩子硬起來

看到藍鈞天如此疼愛女兒，會以為他從小也是受盡父母呵護。他笑著搖搖頭「我出生時爸媽正在創業，每天幾乎都是天亮才回家，我是外婆和奶奶帶大的。」

雖然和父母相處的時間不多，但藍鈞天並沒有染上富二代的不良習氣。關於這一點，他歸功於母親的教導。「我媽雖然從事時尚產業，但非常重視傳統禮教，從小就教我說話要有禮貌、做事要守規矩。直到現在，逢年過節我都要和長輩請安磕頭。」

媽媽儘管忙於事業，但沒有因此就溺愛藍鈞天。「從14歲開始，我每年寒假都要陪她飛歐洲見客戶，負責訂機票、飯店，安排聚餐的地點。」剛進入青春期的他，國中就要扮演媽媽的小秘書，出門逛街也要幫母親拿包包。如此耳濡目染，間接影響他未來教養孩子的態度。「正因為被媽媽這樣教育長大，我也會希望自己的孩子能夠守規矩、懂禮貌。」有一次Riley在出門前鬧脾氣，藍鈞天硬是狠下心罰她在家抄了一天的書。

陳羽柔表示，老公雖然很疼女兒，但不會放任她無法無天。一旦孩子超出規範，就會立馬讓她知道不行這樣做。「我相信每個父母都希望孩子出門能夠人見人愛，我跟鈞天也是如此。」孩子的行為會反映父母的教養。她笑說，看到女兒這麼懂事很放心。現在就等二寶出生。很期待Riley能夠扮演稱職的小幫手。

陳羽柔當孩子榜樣 不被傳統媽媽角色束縛

身為自己創業的職業婦女，陳羽柔坦言很需要另一半的包容與體諒。「我是天蠍座，骨子裡有不服輸的精神，也很要求完美。之前爭取北流（台北流行音樂中心）的辦公室，每天都要挑燈夜戰想提案，大多數時間都是老公在打理家裡。」她表示，雖然在旁人眼裡，這不過就是一個辦公室，但對她來說卻是重要的里程碑，代表事業又前進了一步。很感謝先生的全力支持，讓她無後顧之憂。

許多職場女性都會被「好媽媽」的觀念綁住，對自己無法陪伴小孩感到愧疚。陳羽柔表示，不是只有陪伴才能扮演好媽媽的角色。「我希望能夠成為孩子的榜樣，讓他們知道只要相信自己，就有機會成功。」追尋夢想的過程中，難免會面臨質疑，即便如此仍要勇往直前。「讓孩子以我為榮，就是我最大的驕傲。」陳羽柔堅定地說。

天天過母親節 收到女兒手寫卡片好窩心

母親節即將到來，女兒通常會怎麼表示？「哈哈哈，她會送我在學校做的禮物，有一年還收到杯子蛋糕。」陳羽柔透露，貼心的Riley其實平常就會寫小卡片給爸爸媽媽。「每次看到上面寫著歪七扭八的英文字母，就覺得好感動。」她表示，年輕時還會追求物質性的東西，但現在心性成熟，已經不在意有沒有收到禮物。「像現在疫情緊繃，能和家人聚在一起好好吃頓飯就很開心。」

藍鈞天由於從小就到國外留學，長大後又因為工作與家人分隔兩地，母親節通常是用電話或視訊和媽媽越洋慶祝。婚後則是和老婆與岳母一起過節。「可能因為十幾歲就獨自到國外，我很喜歡節日時和家人團聚吃飯的感覺。雖然只是簡單吃個飯，但會覺得很溫馨。」

結婚七年「不怕癢」 從爭執中找到愛的真諦

夫妻倆結婚至今邁入第七個年頭，對「七年之癢」的魔咒完全不擔心。「結婚這麼多年，不可能沒有波折。但我們不會害怕爭執。我相信只要吵不散、罵不走，就是真感情。」藍鈞天表示，未來無論老婆要做什麼事，他都會盡其所能支持。「二寶出生也不用擔心，我會努力成為最好的神隊友。」

成為父親以後，他坦言自己改變很多。「年輕時比較敢衝、敢拼，現在生活重心轉移到家庭，心性變得比較穩定。」陳羽柔點頭附和：「我覺得他這幾年逐漸展現身為父親的韌性，變得更有擔當，家裡的事不用要求就會自動去做。」

相較藍鈞天變得越來越穩重，陳羽柔則是體會到什麼叫為母則強。「我發現自己在當媽媽以後變得更強大、堅毅，以前在意的事在孩子面前變得無足輕重。」

疫情中迎接二寶 「期待他將來能改變世界」

對於要在疫情中迎接第二個寶貝，藍鈞天認為這是一個很好的契機。「每當人類歷史出現重大轉折，就代表我們又往前邁進了一步。我覺得在疫情下出生的孩子都有『帶領這個世界改變』的使命，很期待小藍天將來的發展。」

肺炎疫情讓人學會珍惜身邊的事物。當我們能夠對生活充滿感恩、學會知足、珍惜生命中擁有的一切，幸福就在不遠處。藍鈞天和陳羽柔的家庭拼圖因為小藍天的到來變得更加完整，期待他們一家四口在未來能創造更多美好回憶。

本文作者：戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年5月號)