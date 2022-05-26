網路上多是大嘆全職媽媽全天候24小時顧孩子的辛勞，但少有人關注另一群白天要上班，晚上又要帶小孩的職業媽媽。因此，《嬰兒與母親》過去針對職場媽咪做了一份問卷，上百名的媽媽不約而同大喊「好累！」、「工作家庭兩頭燒」、「時間永遠不夠用！」，顯示職業媽媽並不比全職媽媽們輕鬆……

調查顯示，媽媽們重返職場最大的原因都是為了分擔家計，高達82.1％；而不想與社會脫節則佔38.3％，位居第二；經濟自主有33.5％，享受工作成就僅佔17.9％，其他因素佔6.6％，表示媽媽們幾乎是以經濟考量回職場。

而工作、家庭真的能兼顧嗎？許多媽媽都大喊吃不消，想回到孩子還沒出生時的生活，甚至還有離家散心一陣子的想法，可見職場媽媽的壓力有多大！本文彙整了職場媽媽的10大困擾，要大聲說給老公、公公、婆婆、叔叔、阿姨、三姨媽、鄰居菜市場大嬸們聽！

1.白天要工作，晚上顧小孩，永遠沒有「下班」的一天

你們能想像白天一大早出門上班，午休時間還不見得能好好休息吃飯，下了班後還得匆忙趕去接小孩，回到家後還要準備晚餐、幫寶寶洗澡哄睡、整理家裡等，等到真正躺到床上的時間可能都超過12點，隔天又得早起。日復一日，兩眼總是掛著超深的黑眼圈，每天就像打了2～3份工一樣，累到爆！不過也有一些當過全職媽媽的人反而認為去上班比較輕鬆，至少不用一整天面對孩子無時無刻的轟炸。

2.每天早上出門就像一場亂仗，幾乎天天遲到

以前，只要打理好自己就能光鮮亮麗的出門；現在，早上必須先送孩子到保母或長輩那，每天出門前光是餵飽孩子、整理孩子的衣物都要來不及，搞到後來自己只能隨意套件衣服，直接素顏出門。如果有老公幫忙載，還可以在車上快速打扮一下，若跟老公上班時間不同或不同路線，帶著孩子走在外面大概就是瘋婆子一枚。如此折騰奔波的早晨，也就很難天天準時到公司打卡上班，遲到都不知道被扣多少錢去了！

即使人在公司，還是一心掛念著孩子

只要當了媽，就會永遠牽掛孩子好不好，擔心他在保母家會不會像上新聞的那些孩子們被欺負？在托嬰中心會不會被忽略，哭了沒人理？阿公阿嬤不知道會不會又餵孩子吃什麼不妥的東西？孩子會不會哭著找媽媽？尤其知道孩子生病不舒服時，自己又不能馬上請假衝回家，內心更是充滿焦急，甚至會對自己很自責。

4.很難固定時間擠母乳，甚至很快就退奶了

有些媽媽是放完產假就回歸職場，所以當寶寶還在喝母奶的階段，不僅少有機會可以親餵，就連擠奶時間到了也可能因為正好在忙，或突然要開會而沒辦法擠奶，可能本來是每3小時擠1次，到後來變成1天只能擠1次，奶脹得很痛苦，接著就慢慢退奶了。醫師建議餵母奶餵到6個月，對職場媽媽來說根本是天方夜譚！

經常為了孩子的事請假

小寶寶本來就容易感冒生病，若送到托嬰中心，其群聚傳染的威力更是可怕，所以當孩子一有狀況就得跟主管告假，甚至有時候孩子的學校因腸病毒疫情而停課一周，萬一沒人可以幫忙照顧，也是得請假，特休都用光了還預支。每回都覺得對同事們很抱歉，畢竟經常請假，一些公事就必須由其他同事協助處理，但為了照顧孩子往往只能硬著頭皮請了。

6.非常擔心臨時要加班，或學校臨時停課

生了孩子後，媽媽們幾乎都以家庭為重，所以上班期間最怕遇到一些突發狀況，像是遇到晚上或假日臨時需要加班，或是孩子的學校臨時通知停課（如：颱風天、腸病毒）等突發狀況，這真的會令媽媽們非常非常困擾。

7.變得沒時間、沒耐心陪伴孩子，覺得孩子跟我變得不親

媽媽不一定都是朝九晚五的上班族，很可能從事醫療業、服務業等，上下班時間都不固定，工時又長，回到家往往都晚上9點、10點了，孩子很可能都已經睡了，又或者平時有業績壓力，職場常受到高壓等，回到家面對孩子也容易失去耐心，時間一久，孩子變得跟媽媽越來越不親，反而比較喜歡每天照顧他的保母、阿公阿嬤等，著實令人難過。

8.賺的錢永遠趕不上孩子花錢的速度

即使跟老公各有一份工作，還是永遠不夠用，孩子每天都在花錢，一些生活用品就不說了，主要是孩子的托育問題，如果家裡有長輩可以幫忙照顧，可能好一些，但若沒有呢？就必須找托嬰中心，但公托不好搶，私托或保母每個月動輒2、3萬，即使是雙薪家庭也很吃不消。

9.與同事間的距離難以拉近

有了孩子後，每次跟同事聊天都會不由自主地大講媽媽經，一些還單身的少女們壓根兒沒有興趣聽，有時午休時間也只想一個人好好休息，下班後若同事間有聚餐也會因為要照顧孩子而無法參加，所以跟同事間的距離越來越遠，社交越來越有障礙。

10.職場對結婚生子的媽媽不友善

如果媽媽還在原公司上班，很可能會被老闆用各種理由把妳調單位，若是等到孩子開始上幼兒園後才重新找工作，更容易被刁難，問卷調查中有位媽媽透露：「面試時聽到有小孩，就問如果家裡有事，會選工作還是請假？」有些甚至還遇過職場霸凌……期盼一個友善的職場環境是每位媽媽的心願！

結語

提醒媽媽們，如果真的負荷不了，千萬別硬撐！建議適時地請求幫助，不管是向老公、公婆、自己的爸媽或兄弟姊妹求救，給自己一點空間與時間喘一口氣，休息一下，不要把自己逼太緊。

本文作者：周品攸

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年5月號)