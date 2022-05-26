半夜翻來翻去超痛苦！你也有失眠問題嗎？上班族壓力大，又因為睡不夠，在白天常感倦怠、嗜睡、情緒煩躁、難以專心或身體不適，許多人只好開始依賴安眠藥。但吃藥又怕演變成藥物依賴，不但藥量恐怕越吃越重，也擔心傷害大腦。該如何徹底解決失眠問題？台安醫院腦、脊髓神經內科陳允中醫師接受《健康療天室》訪問時，教你先辨別失眠狀況的程度，並傳授「5大好睡妙招」，真正擺脫失眠。

半夜睏袂去超痛苦！飲酒恐成反效果 醫授「5大好睡妙招」擺脫失眠 。(影音來源/健康療天室)

●真的是失眠嗎？先理解自己的睡眠狀態

臨床上失眠症狀依發生的型態，可以區分為入睡困難、睡眠中斷及早醒3種，有些人可能3者均有。陳允中醫師指出，臨床上像失眠這樣的睡眠障礙，有這些評估面向：

(圖/健康療天室提供)

若以失眠發生的時間長短來看，可分為只有幾天沒睡好的暫時性失眠，或持續6個月以上睡眠障礙的慢性失眠。

不少人說自己失眠，可能不是真正的「失眠」，大多只是淺眠、中途醒來、早醒、睡不飽而已。原因包括因生病短期服用的部分藥物、有事煩心、壓力過大、搬家、換床、出遊換新環境，甚至是新婚、喪親等，都會造成短暫性失眠。一般來說，只要事件消除，失眠情況就會改善。

(圖/健康療天室提供)

●年齡增長、大腦損傷等 多重原因易成造成慢性失眠

陳允中醫師表示，睡眠也是會隨年齡增長而退化的功能，甚至有些人天生睡眠功能本就較差。除此之外，疾病也會造成睡眠障礙，像是胃酸逆流、慢性疼痛、心肺功能不良等等；另外中風、腦傷等，如果傷害在腦部掌管睡眠的部位的話，就會讓人深受失眠之苦，形成慢性失眠。

(圖/健康療天室提供)

●失眠狀況該如何改善？ 醫推5大方法

好的睡眠幫助大腦自我修復，能降低或延緩失智，是預防阿茲海默症的絕招之一，對維繫身體內分泌、穩控血壓、血糖都是關鍵。。

(圖/健康療天室提供)

想要有一夜好眠，有人會在睡前喝杯紅酒助眠。對此，陳允中醫師強調，酒精雖然對中樞神經有抑制作用，但即使睡著也是淺眠。同時經常喝酒又會導致傷肝、胃炎、精神不振等問題，使其助眠效果越來越差，反成慢性失眠惡性循環，並不建議做為睡前助眠用。

適合助眠的飲食包括全麥製品、香蕉、豆漿、牛奶等，大多富含色胺酸，能合成血清素，穩定神經、放鬆肌肉，幫助大腦分泌褪黑激素，促進睡眠。此外草本的洋甘菊、薰衣草等也有助放鬆心情、穩定情緒，少許啜飲對一夜好眠也會有所助益。

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