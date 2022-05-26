到換季季節，就開始流鼻水、打噴嚏，或者全身發癢不舒服嗎？其實，台灣的過敏問題非常常見，根據調查指出，20%的台灣民眾具有過敏問題，尤其在國小以下的學童又更加嚴重，過敏比例達到60%！那我們又該怎麼避免過敏呢？營養師找了一些資料，也分享給大家！

●免疫系統不平衡，體內過多的IgE抗體是關鍵元凶

首先，我們要先了解過敏與免疫是密不可分的，免疫細胞可以殺死細菌病毒，但過敏亦為免疫細胞所造成的！

過敏機制，其主要是由特定免疫細胞（Th2細胞與B細胞）刺激分泌的IgE所引發，當人體過量的IgE產生時，會促使組織胺的釋放，就會導致發癢等過敏現象。

人體的免疫狀態是講求平衡，而有些人的免疫機制容易傾向發生過敏反應，這也是所謂過敏兒的現象。

●用飲食調整體質，減少免疫細胞生成IgE

過敏原百百種，每個人的敏感度或者是對食物的過敏程度不同，因此當我們知道自己的過敏原是什麼。如：有些人吃花生就會嚴重過敏，有些人吃到蛋也會全身發癢，此時就要知道這些食物可能是自己的致敏物質，在飲食方面就要減少攝取到這些食物，避免發生過敏現象。

●補充足夠膳食纖維，減少腸漏避免過敏原進入身體

再來，在各種營養素方面，首要要注意攝取足夠的膳食纖維。研究顯示，腸道中的菌叢與免疫系統會影響全身狀況，而益生菌的食物即是膳食纖維，因此攝取足夠的膳食纖維是我們打造良好腸道環境的首要任務。

除此之外，研究也發現腸道菌在利用膳食纖維後，可以發酵產生短鏈脂肪酸而修復腸道，減少腸漏問題，這樣一來就可以避免飲食中的過敏原或者是壞菌物質直接透過腸道菌入體內，減少異位性皮膚炎的重要關鍵！

不過，根據目前的調查，我們膳食纖維攝取狀況僅是建議攝取量的一半，因此營養師建議每天要攝取足夠的蔬菜還有澱粉選擇全穀雜糧，來幫助我們補充膳食纖維。

●補充益生菌與Omege-3脂肪酸

除了飲食內容以外，補充品也可以幫助改善過敏問題。在前文中指出，益生菌是腸道健康的關鍵，而也有許多菌株具有過敏調節的功效，如：副乾酪乳酸桿菌（Lactobacillus paracasei 33）等，這些菌株也被開發成保健食品或者是飲品。

另外，魚油中含有豐富的DHA與EPA，這些脂肪在體內會代謝成具有特定抗發炎、減少過敏作用的前列腺素與白三烯素等，幫助我們改善過敏症狀。

(示意圖/Shutterstock)

●環境顧好、衣服挑好 減少外在對身體的威脅

在透過飲食調整體質以外，我們也要避免環境過敏原對人體的威脅。根據調查，台灣人對塵蟎、黴菌過敏的比例不低，因此要注意環境的整潔與乾燥，避免塵蟎和黴菌誘發過敏問題。

然而，我們很容易注意到環境的整潔或避免飲食過敏物質，但衣物是我們最容易忽略的事情，營養師不是衣物相關專家，所以就引述醫師的建議和大家分享。

在報導中，皮膚科醫師建議以棉類、絲類材質為主，而避免尼龍、聚乙烯、大管徑粗糙羊毛等材質，因為這些材質容易摩擦刺激皮膚。另外，可以選擇有加入足量的醫療級四級氧化鋅的複合機能布料，減少衣物的細菌滋生導致的皮膚刺激。

衣服就像人類的第二層肌膚，不論是先天皮膚敏感、問題肌膚，又或是後天因體質或季節轉變而引發過敏，都應特別重視貼身衣物。衣服是整天都接觸肌膚的，從選擇優質的親膚柔軟、抗菌、抗敏衣物做起，讓我們時刻照顧肌膚、遠離過敏吧！