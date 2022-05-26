現代人年過四十，都漸漸感受到老花眼的威力，也對老花雷射手術有很多疑問，讓我們請眼科專科醫師張聰麒來解答。

Q、老花雷射的手術時間大約多久？

Presbyond LBV老花雷射手術過程大約15分鐘，張聰麒醫師表示，首先是製作角膜瓣，為了提升精準、細膩度，會採用執行SMILE近視雷射手術的飛秒雷射來進行，以減少術後的異物感。翻開角膜瓣後，會以執行LSAIK近視雷射手術的準分子雷射來雕刻角膜基質層，矯正近視、散光，並利用球差來製作景深效果，提升雙眼影像的融合度。最後將角膜瓣蓋回去，仔細鋪平，手術便完成了。

(圖/照護線上提供)

Q、請問老花雷射術後多久可以恢復視力？

「老花雷射手術後，請好好休息一天，」張聰麒醫師說，「這天的工作就是好好睡覺、充分休息，讓角膜上皮細胞層趕快長好，隔天起來之後，視力差不多可恢復8、9成。看遠的視力會先恢復，看近的視力大概在一到兩週左右恢復，大腦會漸漸適應雙眼的視差，術後一週至一個月可恢復到理想的狀況。我們希望患者能夠看清楚手機上的文字，因為每天都需要拿出手機確認簡訊很多次，這是相當重要的功能。」

Q、老花雷射的效果能夠持續多久？

老花雷射手術的效果應該可以維持到接受白內障手術，張聰麒醫師解釋，雕刻角膜基質層所產生的球差不容易喪失掉，也許在二十年後可能會有些許變化，但是到時候通常已經要做白內障手術，可以使用人工水晶體來矯正老花眼，所以不需要做第二次老花雷射手術。

Q、該做近視雷射手術？還是老花雷射手術？

「有近視的人也會老花！」張聰麒醫師強調，「老花眼是因為水晶體調節能力下降，所以看近物的時候會模糊。有近視的人若在看近物時，常把眼鏡拿下來，就是老花眼的現象。」

(圖/照護線上提供)

在幫40幾歲中年人做近視雷射手術時，常遇到一個狀況，就是在矯正近視後，開始抱怨老花的問題，張聰麒醫師分析，因為他們平時會拿掉眼鏡看近物，做完近視雷射後，才體會到老花的威力。

老花雷射手術的發展有助於克服這個難題，大幅降低患者回診時在診間抱怨的時間，張聰麒醫師說，只要是45歲以上的中年朋友想要做近視雷射手術，都會事先討論老花的問題，也建議老花功能加上去，同時矯正近視與老花。

Q、老花雷射術後是否會出現眩光？

很多人都有夜間開車的需求，所以會很關心老花雷射術後，是否會出現眩光，張聰麒醫師說，「老花雷射手術是雕刻角膜，利用球差產生景深的效果，目前看起來沒有光暈、眩光問題，就跟平常戴眼鏡的感覺差不多。」

Q、老花雷射術後是否會有乾眼的狀況？

目前的老花雷射手術為了打上景深，會使用LASIK近視雷射手術方式來執行，張聰麒醫師說，「因為需要製作角膜瓣，術後約有三個月眼睛比較乾燥的狀況，我們都會陪伴患者慢慢度過這個時期，可以使用不同黏稠度的人工淚液來補充，如果還是比較乾燥的時候，也能利用淚點塞，把淚管稍微塞住，增加淚水停留在眼睛時間，這些都能幫助患者克服短暫三個月乾眼症的狀況。」

Q、做完老花雷射手術可以開車嗎？

做完老花雷射手術當天不能開車，張聰麒醫師解釋，到了隔天異物感已降低很多，視力也恢復了8、9成，所以很多人會開車回診。

老花雷射手術，是讓一隻眼睛的近視0度，負責看遠，另一隻眼睛的近視約150度，負責看中、近距離，張聰麒醫師分析，這時候的視力大概是一隻眼睛1.0，另一隻眼睛是在0.5到0.7左右，所以到了晚上光線較暗的時候，可能不像以前戴眼鏡，兩眼都1.0那樣清楚。有些人會在夜間開車時戴輔助眼鏡，白天開車就沒有這個狀況。

(圖/照護線上提供)

Q、從前做過近視雷射，還可以接受老花雷射嗎？

如果曾經做過近視雷射手術，還是能夠接受老花雷射手術，張聰麒醫師說，但是要先檢查確認角膜的健康狀態，以及角膜的厚度足夠。若檢查結果沒有問題，便可以將過去做近視雷射手術的傷口打開，調整度數、打上景深效果，再蓋回角膜瓣即可。

因為每個人的狀況不盡相同，手術前務必與醫師詳細討論，了解本身的限制與期待，才能獲得較理想的結果。

Q、接受老花雷射後，未來能否接受白內障手術？

「只要活得夠老就一定會有白內障，而需要接受白內障手術，置換人工水晶體。」張聰麒醫師說，「做完老花雷射手術後，其實再過二十年，大概就到了接受白內障手術的年紀。因為老花雷射手術與白內障手術的切口位置完全不一樣，所以不會影響白內障手術的進行。計算水晶體度數時，手術醫師也都知道應該使用不同的方式來計算，因此老花雷射手術、近視雷射手術、白內障手術彼此沒有衝突。」