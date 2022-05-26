中央流行疫情指揮中心公布今年1月1日到5月19日本土病例分析，70歲以上確診個案數達56,015人，80～89歲致死率為0.86%，90歲以上致死率為2.7％，都較其他年齡致死率高出許多。

●長者擔心疫苗副作用不敢打 仍應盡快施打

老人家打疫苗，仍是防疫的重要關鍵。台北振興醫院感染科主治醫師顏慕庸提醒，台灣長者疫苗覆蓋率低於許多國家，大多是擔心副作用而不敢打，「特別是在Line這類社群媒體口耳相傳，要催打並不容易。」

台灣今年一月迄今確診者已衝破120萬人，許多人好奇為什麼傳染力這麼高？顏慕庸說，根據國外經驗，兩年前的新冠Alpha病毒沒有證據顯示可經由空氣傳染，Delta病毒為有限度的空氣傳染，Omicron則可經由空氣傳染，因此防範手段要更為嚴謹。

「這個世界不是只有一種病毒！」國防醫學院內科學暨公衛學教授祝年豐提醒長者，除了不能輕忽這次的Omicron病毒，特別是老年人心、肝、肺和腎相對脆弱，至於其他常態性疫苗還是要打。

綜合專家的意見，對老年人的防疫有以下建議：

1.不管是蛋白質或mRNA疫苗，長者應打好打滿，第三劑甚至第四劑都應趕快打。

2.肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗等，可保護心肺功能較差長者，符合接種資格就可施打，增強保護力。

3.高血壓、高血脂和糖尿病等慢性病監測，還是得做。

4.慢性病用藥要按時吃，可請家屬或照顧者協助領藥。

5.盡量維持身體的活動，如果不敢出門，也要在家多動一動。

●老人家多動益處大 不出門也應該在家裡多活動筋骨

這一波疫情讓年輕人以為無症狀或輕症，仍繼續過活躍的社交生活；反而是老年人變得不敢出門。祝年豐提醒，老人年心肺功能不好，少動之下病毒容易累積在身體，再加上身體有慢性病或癌症，自然致死率高。

2021年4月《英國運動醫學期刊（British Journal of Sports Medicine）》一篇研究，針對4萬8,440位美國南加州的新冠病毒染病者做回溯性調查，結果發現，不運動的人如果罹患新冠病毒，其住院機率比有固定運動習慣的人增加2.26倍，進入加護病房比率增加1.73倍，死亡比率增加2.49倍。

研究還指出，除了高齡外，不運動是導致嚴重新冠病毒病情最重要的危險因素，比吸菸、肥胖、糖尿病、高血壓、心血管疾病和癌症等的影響來得高。

●家中設「紅黃綠區」阻隔病毒 職場通勤要防疫

顏慕庸92歲高齡的母親，退休後去雙連松年大學學英文、美術、音樂、老人醫學課，重過老學生生活。這種生活持續近25年，直到Covid-19疫情，因為上下課要搭乘擁擠的電梯，讓她擔心地不敢再去。

照顧者如何保護長者？顏慕庸兩年前在台灣疫情尚稱零星之際，就推廣居家環境可比照醫院感染管控，設紅、黃、綠區，方法如下：

1.從職場與交通路程往返時，以目前社區大流行狀況要視為紅燈污染區，除了上班過程換穿工作服以外，同時也要執行「三明治酒精洗手法」；碰觸環境、物品的前後，用酒精做好手部清潔「消毒、碰觸、消毒」的動作，雖不容易做，但可保護沒打疫苗的老人與小孩。

2.往返職場途中除了戴口罩自保，手部、衣物都會碰觸到公共環境，也都應視為污染。返家後之處置：家中設黃燈「緩衝區」、綠燈「清潔區」。進門後先在玄關「緩衝區」除裝除污：用酒精噴消雙手，把衣物、背包換下來，並用酒精消毒；或集中放置入清潔袋，靜置數天也可達除污效果。接著再踏入家裡的「清潔區」，盡可能先沐浴，接著再到家裡的一般空間，和家人互動。

●長者有數位落差 也要注意心理健康

值得關注的還有老人家的心理問題，有些家屬會聽到長者說這番話：「我都活到這把年紀，如果染疫就早點離世也好…」，台灣憂鬱症防治協會前理事長、林口長庚紀念醫院精神科主治醫師張家銘建議如下：

1.長者不得已需住長照機構，在工作人員時間許可下，用視訊探視長者。

2.長者不會使用或沒有智慧手機App，應由照顧者協助，因為診療或拿藥皆需要這些設備，里鄰長或社工也可協助獨居長輩。

3.因居家辦公及上課增加，全家人在家機會多、互動也多，應注意家暴問題，特別是行動力不佳的長者可能求助無門。