新冠肺炎疫情衝擊全球經濟長達兩年，台灣也深受影響，去年三級警戒與今年的本土大流行都讓內需產業重創，且因為今年本土確診數狂飆，讓不少網友認為比去年還慘，話題引起熱烈討論，事實上，根據經濟部數據，餐飲業4月營收由正轉負，年減5.8%，終止連續6個月的正成長。

即使今年沒升三級警戒，但內需產業還是苦哈哈，有PTT網友透露，有從事餐飲業的朋友告訴他，生意真的很慘，比去年三級警戒還可怕，好奇究竟是今年還是去年衝擊比較大，吸引網友們熱議。

許多網友提到，餐飲業的人潮真的少很多，連員工都在虧自己要輪流放無薪假了，「差很多，又倒一批店了」、「捷運都減班了，你說呢」、「人潮明顯減少，有的好吃的店根本也沒啥人」、「一直常買的餐飲店人潮都明顯變少了。」

事實上，從經濟部公布的數據就能嗅出端倪，4月份零售、批發及餐飲業營業額年增率數據，僅餐飲業由正轉負，年減5.8%，終止連續6個月的正成長，其中餐館業年減6.9%、飲料店業年減0.1%。