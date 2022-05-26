星座運勢網站「星座巫師」分析，天蠍座、白羊座、獅子座、天秤座、處女座年輕時比較辛苦，中年後將有轉運機會，晚年過著順遂如意的日子。

▍第五名：天蠍座

天蠍座要慎選結婚對象，否則對方家人可能會給你很大的困擾，尤其在29歲、36歲、49歲要特別注意，如果發生任何事情會難以解決，還得不到另一半的幫忙，等到風雨平息後，後半輩子將會變得非常順遂，夫妻感情升溫，過著幸福的日子。

▍第四名：白羊座

白羊座年輕時會經歷一些挫折和挑戰，不過他們不會被打倒，反而會充滿鬥志，努力度過難關。白羊座的福氣來得比較晚，往往在中年後能闖出一番天地，經過種種磨練後，擁有不凡的人生。

▍第三名：獅子座

獅子座年輕時很好勝，自尊心強，說話比較直接，常常得罪他人，雖然事業表現不錯，確常常惹上是非，中年以後運勢逐漸上揚，尤其在45歲之後，能找到賺錢的門路，夫妻關係也更親密，只要不要做人太現實、勢利眼，運勢就會很旺。

▍第二名：天秤座

天秤座顏值高、氣質好，又擅長社交，桃花運很旺，但他們太過優柔寡斷，面對眾多追求者總是猶豫不決，傷了很多人的心，卻又無法狠下心拒絕任何一個人，年輕時總在情海中浮沈，一直到中年後才能找到命中注定的對象，只要相信愛、相信緣份，世界上總會有個人能夠讓你定下來，不再孤單迷惘。

▍第一名：處女座

處女座無論對自己或旁人都要求非常嚴格，年輕時很容易樹立敵人，尤其在30歲至45歲之間，坎坷不斷，做什麼都不太順利，問題一個接著一個出現，這時只要敞開心胸，接受各種可能，並且維持冷靜，避免情緒化，就能順利度過難關，在此之後的人生將一路暢通，沒有阻礙。