台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，已發生多起幼童染疫死亡的案例，國民黨發言人李明璇昨（25日）在臉書分享了一張網友傳給她孩子發燒至41度的照片，並且公開了該名幼童染疫後的嚴重症狀。李指控蔡政府防疫無能、說要共存卻毫無準備，也指出自己上周到總統蔡英文臉書留言陳情，但蔡總統卻從來沒回過她的留言。

李明璇指出，該張高燒41度的照片，是一位3歲孩子的媽媽傳給她的，該名媽媽告訴她，孩子吃退燒藥都退不下來，甚至還燒到神智不清、回話遲鈍，「他們真的很努力自主應變了」，最後是沒辦法只能去急診，但當時醫院說沒位置收治，除非小孩昏迷才要住院，她最後是哭著下跪拜託醫生救救她的小孩。

李明璇也感嘆，自己這兩天看新聞時常淚流滿面，她直言，看著生命不斷的流逝，自己不理解為什麼蔡政府要讓人民如此暴露在死亡威脅中，到了今天才肯「快篩陽視同確診？」「多少人忍受風吹日曬雨淋排隊PCR、多少人錯失了黃金救援時間！到如今，已經多少共存的犧牲者了！」

李明璇更怒嗆蔡政府「不只防疫無能，還對逝去的生命無感！大家喊了一個月的建議蔡政府就是充耳不聞，根本無心對國人伸出援手」，也痛批蔡政府在沒有萬全準備下說要共存，讓人民被迫適者生存不適者淘汰，讓大家無辜成為政府毫無配套的共存犧牲者。

李明璇上週一（16日）在總統蔡英文臉書貼文的留言。（翻攝自蔡英文臉書）

李明璇表示，自己上周一（16日）曾去蔡英文臉書貼文下方留言陳情，然而一周過去了，自己再怎麼樣也是藍勾勾帳號，蔡英文一定看得到她的訊息，「但是蔡EE從來沒回過我的留言，猶如告訴所有哭喊救救我孩子的父母：『你們不用對我說，你們要自主應變』」。