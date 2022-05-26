美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和總統拜登日前造訪韓國三星半導體工廠。雷蒙多周三（25日）再度敦促盡快通過晶片法案（CHIPS for America Act），更稱美國有70%最精密晶片從台灣購買，「你想從台灣買所有的東西嗎？這並不安全」。

CNBC報導，雷蒙多表示，如果國會不盡快通過法案，英特爾、美光、三星等半導體大廠就不會在美國設廠，只會繼續留在亞洲和歐洲發展，而美國很可能會因此而失敗。

美國在全球半導體製造市佔從1990年的40%，一路降至2020年僅存12%。然則晶片荒燒出對半導體產業的重要性，晶片法案旨在提振美國當地晶圓製造，強化研發和供應鏈安全的投資。

報導稱，台灣為美國主要晶片進口來源，晶圓代工龍頭台積電即佔蘋果、亞馬遜和谷歌等科技巨頭晶片產量高達近90%。

且不僅是科技產業，雷蒙多還示警其在美國國安機構的關鍵作用。她表示，美國有70%的最精密晶片向台灣購買，還包括軍事設備中的晶片，「你想從台灣買所有的東西嗎？這並不安全」。

此外，在被問及潛在衝突對半導體產業的影響時，雷蒙多形容「前景不是幅美麗的畫，而且非常可怕且站不住腳」；她說，美國有三分之二的晶片向台灣購買，但這些晶片是保障美國人安全所需，因此必須在美國本土製造。