對於中國大陸外交部發言人汪文斌勸美方聽一首老歌，歌中唱到：「朋友來了有好酒，若是豺狼來了，迎接它的有獵槍。」前民進黨立委郭正亮解讀，這是一部描寫韓戰電影「上甘嶺」的插曲-「我的祖國」的歌詞，目的是希望美國好好想一想韓戰。

中國大陸外交部發言人汪文斌在24日例行記者會，日本共同社提問，指美國總統拜登回答媒體詢問時表示，美國對台政策沒有改變。汪文斌說，「我們奉勸美方，聽一聽中國一首膾炙人口的老歌，歌中唱到：朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍。」

前民進黨立委郭正亮25日在中天新聞《正常發揮》節目中解讀，這是1956年一部描寫韓戰的電影「上甘嶺」，其中一首插曲就是「我的祖國」，這句話是那一首歌裡面的歌詞。

郭正亮解釋，「上甘嶺」是三角高地，當時美軍和中國人民志願軍僵持，雙方大規模動員，最後美軍陣亡近1000人，人民志願軍陣亡4000多人，從此沒有大規模戰鬥，改成營級戰鬥，是韓戰轉淚點。

郭正亮認為，這句話背後深意就是當年韓戰時，中國大陸很落後，都可以打出上甘嶺戰役保護邊界，而現在不一樣了。等於是跟美國講要想一想韓戰，也要日本想清楚。郭認為，這次刀光劍影，雙方都蠻直接的。