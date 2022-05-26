58歲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）和小他17歲前妻安柏赫德（Amber Heard）撕破臉，鬧上法院的風波越滾越大，還一度被外媒稱「21世紀英國最大誹謗案」，所有人都在看好戲；安柏近期不斷指控男方家暴，還提到他曾推超模前女友凱特摩絲（Kate Moss）下樓，沒想到25日凱特摩絲以證人身分，透過影片強調「他（強尼戴普）沒有推過我」，直接打臉安柏。

強尼戴普和安柏赫德的官司越演越烈，從互告誹謗，到近期安柏不斷指控強尼戴普對她家暴，還在法庭上聲淚俱下，更以自己先前看過的報導，強尼戴普在1994年至1997年間和超模凱特摩絲交往時，曾把她從樓梯間推下，試圖佐證其暴力男形象。

強尼戴普前女友凱特摩絲透過影片作證，打臉安柏曾指控強尼戴普曾推她下樓一說。(圖/ 摘自YouTube)

豈料，25日開庭時，強尼戴普的律師請到人在英國的凱特摩絲，透過錄製影片的方式提供證詞，解釋當年真相，她與強尼戴普去牙買加度假，離開房間後自己不小心從樓梯滑倒，傷及背部，痛到只能大叫求救；而強尼戴普不僅馬上趕回來，溫柔地把自己抱回房間，隨後還請人來治療傷勢，「他從來沒有推我、踢我，或是把我從任何樓梯上丟下去」。

據悉，凱特摩絲短短幾分鐘的證詞，直接狠打臉安柏，讓庭上的安柏臉面鐵青，不發一語。凱特摩絲和強尼戴普曾交往4年，兩人分手後也維持朋友關係，此次更出面替他維護清白，跨海作證，令許多粉絲都很驚訝。

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