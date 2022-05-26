柏霖PoLin、邱軍、阿蘭、同理、王彙筑、張凱喆、Ace，先前同為歌唱選秀前7強，在比賽結束後，他們為了音樂之路各自分頭繼續努力，他們日前宣布將在7月17日於台北華山Legacy舉辦「王者之聲Legacy演唱會」，屆時全員會同台開唱，十分期待。

在節目中奪下冠軍的柏霖近期推出兩首單曲〈蝴蝶〉和〈來不及的告白〉，並在全台展開「來不及的……告白」巡迴，而邱軍、同理、張凱喆和Ace已都陸續推出全新單曲，歌迷十分支持，柏霖開心說：「重新和一起比賽的戰友一起演出，是一個很難得的機會，讓我們又兜在一起，一起享受舞台而不是比賽。」

當時以新人之姿拿下多次MVP的同理，有了在J.Sheon 北流演唱會上的演出經驗，直說：「這次不會緊張，更多的是興奮！很希望在演唱會唱歌給大家聽。」

張凱喆和木工裝潢師傅出身的邱軍除了興奮，也流露出些許票房壓力，張凱喆開玩笑說：「對於演唱會，我不緊張，但我希望你們（歌迷們）可以緊張，怕買不到票。」邱軍坦承很懷念和戰友們一起站上舞台的感覺，不過內心有點緊張，打趣說：「畢竟還是有售票壓力，也很擔心會不會沒有人來看我。」