叱吒歌壇數十年的費玉清於2019年底宣布封麥引退，讓不少歌迷不捨，為了讓喜愛費玉清的觀眾能再度回味他的雋永經典，將於5月28日舉辦首場向偶像費玉清致敬的線上演唱會「經典永留傳 向華語歌壇鉅星致敬」，復刻他的表演與歌唱，特邀來「小費玉清」之稱的歌手林俊逸，模仿小哥十分逗趣的陳大天，歌聲甜美的療癒歌姬林凡，影視歌三棲的實力唱將于子育(琇琴)。

模仿費玉清惟妙惟肖的歌手林俊逸這次受邀擔任演唱會嘉賓，讓他深感榮幸，林俊逸：「小哥對我來說是一個音樂歷程上非常重要的養分，我也受到他很多的滋養。」林俊逸回想當年參加五燈獎，五度五關之後，發第一張專輯的主打歌就是費玉清的〈夢陀鈴〉，他之後參加「模王大道」，模仿了費玉清半年多，拿下冠軍後發行的EP，其中主打歌就是費玉清的〈一翦梅〉，別具意義。

林俊逸自稱是「費玉清的接班人」，陳大天則指自己才是「如假包換的費玉清」，讓林俊逸忍不住說陳大天才是乞丐趕廟公，向來王不見王的兩人終於有機會同台互動，因近期疫情籠罩台灣，2人談起如何防疫，陳大天指出自己是最適合做快篩的人，因為大部分模仿小哥時頭要仰45度，陳大天說：「仰著仰著剛好棒子就進來了，這叫做超前部署。」