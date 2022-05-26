美國德州一所小學昨天發生震驚全美的槍擊案，民主黨政治人物歐洛克（Beto O'Rourke）今天抨擊共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）這起慘劇要「算你頭上」。

德州尤瓦爾迪（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）昨天發生槍擊案，槍手是當地18歲少年拉莫斯（Salvador Ramos），他持槍攻擊校園，造成19名孩童和2名成人死亡，他後來中槍斃命，目前犯案動機不明。

在艾波特今天召開記者會說明案情時，歐洛克走向講台指責：「你（艾波特）什麼也沒做，你什麼也沒給我們。」

歐洛克還批評：「你說這起事件無法預料，當你選擇不無所作為時，這完全是意料中事。這要算在你的頭上。」

歐洛克是反擁槍的民主黨人，他曾試圖角逐2020年黨內總統初選提名，將在11月期中選舉參選德州州長，挑戰艾波特。（譯者：陳正健）1110526