雲層拉上紗帳，雨滴似飛蚊那般密集的撒下，它也叮人，不紅腫，只是清涼。

西瓜和哈密瓜也在密接，土芒果套袋居隔中，玉荷包的丹紅越來越多確診了。

花椒和菊酯類植物精油是最天然的防蟻保單，農民在地裡除草，土地上的昆蠅和作物一樣，那也是他們的孩子或者詩歌。

在這個充滿黑暗的旺季，松鼠和詩歌都躍向更黑暗的細節。

政府強徵快篩，本質是化緣。

詩人和運動員的區别：在道路的盡頭，没有人歡迎我們。

這也是政客和政治家的區別。

這也是強徵和化緣的區別。

無論確診與否，擔心後遺症與否，我們正在經歷一場大型的SM。

這個世界，有良知的人隱憂相近，表達不同。

有的像一朵玫瑰，有的尖銳似冰錐，多數沉默。

什麼樣的女生最有魅力？盲目自信的女生最有魅力，重點不是自信，是盲目。

網紅的棺材裡要記得擺補光燈。

你還在家裡刷手機，多幸福你知道嗎？此時有多少人背井離鄉，在醫院獨自面對__________。

世間最珍貴的莫過於我們面對面，吃上一頓飯、說幾句知心的話。

都要好好活下來。

為了這個五月和以後許多的事。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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