美國德州尤瓦爾迪洛伯小學發生震撼國際槍擊案，造成19名孩童和2名教師死亡。德州州長艾波特（Greg Abbott）當地時間25日表示，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）在行兇前三度在臉書發文預告，但臉書母公司 Meta發言人反駁，稱這些帖文是槍擊事件後發現的私人訊息，但Meta拒絕透露誰收到這些訊息，也拒絕透露拉莫斯是透過Messenger或Instagram發送。

艾波特說，拉莫斯第一則訊息指他即將向其祖母開槍，時間約在槍擊案前30分鐘，第二則證實他已經這麼做，第三則則表示他即將前往校園，時間約在犯案前15分鐘。

拉莫斯與祖父母同住，他們鄰居千里達（Mr Trinidad）告訴當地新聞頻道Newsy，指拉莫斯在前往洛伯小學進行「瘋狂殺戮」前和祖母發生爭執，接著就朝祖母開槍。千里達回憶，他先聽到拉莫斯祖母尖叫「他開槍射了我、他開槍射了我」，接著看見拉莫斯走出家門，身上帶著兩把武器。

當局表示，拉莫斯離家後，在洛伯小學附近撞毀他（祖母）的汽車，攜有一支AR-15攻擊型步槍，身著戰術裝備，從後門進入學校。當局指，他在與警方對峙過程中，將自己關進一間四年級教室，射殺教室內的學生和老師，造成19名孩童、2名教師死亡，另有17人受傷。拉莫斯隨後遭一名邊境巡邏隊隊員破門而入擊斃。

此外，當局也說，拉莫斯在 3 月時自行購買2支步槍及 375 發彈藥，但他並無任何犯罪記錄或心理健康的病史。

在記者會期間，民主黨政治人物歐洛克（Beto O’Rourke）衝到台前，對著艾波特大罵：「你什麼也沒做、什麼也沒給我們！」他還說：「你說這起事件無法預料，但在你選擇無所作為時，這完全是意料中之事。這要算在你的頭上！」

歐洛克接著被護送出大樓，對守候在外的媒體表示，法律允許一名18 歲少年輕易取得 AR-15 是「瘋狂的」，並誓言要力爭槍枝管制。歐洛克曾試圖角逐2020年民主黨內總統初選提名，他將在11月期中選舉參選德州州長，挑戰艾波特。

歐洛克：「如果我們有一位更關心人民的州長，而不是只在乎自己的政治生涯或對NRA的忠誠，我們就能做到槍枝管制。」NRA是全美步槍協會，艾波特與共和黨籍德州參議員柯寧、克魯茲都計劃參加數日後在休士頓舉行的NRA年度大會。