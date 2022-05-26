25日台灣有76人染疫身亡，創下新高，當中2人年僅30多歲，而其中一名死者為志願役女官兵，打過一劑疫苗，確診後短短6天就敗血性休克死亡。

指揮中心表示，新增76例死亡個案中，年齡分布為30到90歲以上，其中73人有慢性病史，31人未接種疫苗，另50人年齡大於80歲。其中2例個案為30多歲，一名為女性，曾接種1劑疫苗，有心血管病史，染疫後出現肺炎及敗血性休克過世，另一名為男性，未接種疫苗，有癌症病史、心血管疾病等慢性病史。

根據《東森新聞》報導，這名染疫身亡的女性為志願役官兵，曾接受過重大手術，免疫力較低，打過一劑疫苗，因家中母親與姊姊確診，受到傳染，本月14日發病，隔天PCR確診，未料在20日敗血性休克身亡，從確診到死亡僅有短短6天。

對於76死創新高，指揮中心指揮官陳時中表示，現在處於高原期，今天的死亡案例對應到的是5月18、19日的8、9萬確診，死亡率約為萬分之8到9。