網路媒體《毅傳媒》去年中爆發財務危機，其大股東強大公司於上月出手，要求前負責人巫俊毅下台，目前由聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有出任董事長，宣昶有更請來前主播、資深媒體人璩美鳳出山接任總編輯，璩美鳳則表示將把《毅傳媒》打造成社會的眼睛，持續監督政界和商界大咖。

璩美鳳今年56歲，曾在《中國晨報》、《自立晚報》和台視擔任記者，後跳槽至華衛新聞台擔任主播，28歲那年頂著「中華民國的女兒」稱號，以第一高票當選台北市第三選區市議員，也曾任新竹市政府文化局局長，2018年還曾以無黨籍參選高雄市市長，媒體和政界的豐富經歷，讓宣昶有決定請她出山，為脫胎換骨後的《毅傳媒》掌舵。

《毅傳媒》改組後重新出發，新辦公室與宣捷公司位於同大樓。（圖／方萬民攝）

「宣董說，『媒體的部分你比我還要明白』，這句話就讓我決定接下『毅』。」璩美鳳表示，她與宣昶有相識超過20年，當年擔任新竹市文化局長時便與聯電多有來往，宣請她回歸媒體時承諾給她百分之百的授權、信任與發揮空間，她也因此毫無猶豫的答應。

璩美鳳提到，過去毅傳媒的強項是司法，她上任後也會以司法為重心，將打造「司法春秋英雄榜」，推舉優秀法官與檢察官外，也將檢討恐龍司法官，並對政治大咖以同樣的嚴格進行體檢，檢查政績是否灌水、是否清廉，開出去的支票又是否兌現，用嚴謹標準對政治人物進行監督。

對於毅傳媒過去的財務危機，璩美鳳表示自己「毫不畏懼」，她說，曾經的歷史反而是他們的機會，如今的媒體比以前老三台時代更加靈活，能配合政治跟企業的公關運作，她身為「老政治人」，現已有4、5名政治人物主動帶案子登門，希望璩美鳳能協助操盤打贏選戰，再加上宣昶有的企業資深人脈加持，相信在各方面都能面面俱到，也讓委託方能夠滿意。

《毅傳媒》去年中爆發財務危機，其大股東強大公司於上月出手，要求前負責人巫俊毅下台，由聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有出任董事長。（圖／報系資料照）

「台灣媒體是老百姓的必需品，應該帶著光榮感和責任感進行這份工作。」璩美鳳提到，在疫情之下大眾無法出門，只能在家看看電視和滑手機，媒體在特殊時期就尤為重要，而毅傳媒在疫情最嚴峻時浴火重生，一定能脫胎換骨，成為「社會的眼睛」，為大眾打開視野。

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