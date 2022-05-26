嘉義市一名開設木工廠的82歲老翁林長輝，因拒繳1100萬稅金而被法務部執行署嘉義分署查扣3根珍貴紅檜木，如果林男仍不繳納欠稅或提供確實擔保，將7月左右進行法拍，消息一出，各地設計師、廟宇甚至棺木行都來電詢問，表達購買意願。

林男是在5年前處理父親遺產時與兄弟們出現糾紛，目前仍在官司纏訟中，因此逾期未繳稅，今年3月1日被移送嘉義分署強制執行，執行人員受理後，意外查得林男位於嘉義市民生南路上的木材廠，內有珍貴木材可供執行，執行書記官前往該處，當場查封3根紅檜，每根各長約6公尺、直徑約1公尺。

林長輝因欠稅千餘萬元，木材廠內3根珍貴紅檜木遭執行署當場查封，將面臨法拍抵繳的命運。(圖／執行署嘉義分署提供)

嘉義林區管理處曾委託國立嘉義大學團隊進行阿里山國家森林遊樂區檜木年齡測定，經推估，直徑1公尺的檜木樹齡約447年，因其生長緩慢材質佳，以目前留存的檜木而言，直徑達1公尺以上便屬珍貴樹木。

記者實地走訪林長輝位於嘉義市民生南路上的木材廠，醇厚香氣撲鼻而來，他指向一旁如同「雜物間」的區域說，眼前木料都是從古廟、大戶人家改建後遺留下來的數百年檜木，廠外的紅檜木底下，還有數根價值超過百萬元的台灣黃檜等珍貴木材，數量之多、價值之高令人咋舌。

林長輝侃侃而談自己與木頭的一生緣分，他說家中世代在嘉義務農，從小就對木頭有特殊情感，16歲便跟著親戚到台北迪化街傢俱店拜師學藝，別人不願意做的髒活、累活都一手包辦，短時間內累積大量經驗，不到3年便出師。

林長輝6年多前購得3根珍貴紅檜漂流木，將要被法拍的消息曝光後，全台各地設計師、廟宇、棺木店等業者紛紛來電詢問，讓他莞爾自己現在是與「時間賽跑」。(圖／張進安攝)

結識妻子後，2人決定在高雄開設傢俱行，因為木料好、作工精緻又實在，顧客趨之若鶩，年紀輕輕就賺到第一桶金，不到3年時間，便從原本不到5人的小規模，成長為超過20位師傅日夜趕工的大工廠，盛況空前。

林長輝的子女也在這段期間陸續出生，事業蒸蒸日上，正當家庭事業兩得意時，原本長期合作的莫逆之交，卻捲了大筆貨款潛逃，連帶影響當時生意周轉；加上兒子當時染病，龐大的醫療費令他焦頭爛額。最後被捲金額追不回來，兒子也不幸夭折，心灰意冷下決定結束高雄事業，搬回嘉義老家沉澱心情。

回到嘉義老家後重新整理心情再出發開設木材廠，有著深厚木工基礎及辨識好木材眼光的林長輝很快在事業上重振旗鼓，由於台灣早在1990年代就宣布全面禁伐紅檜、扁柏、台灣杉、香杉、肖楠五種高貴針葉木，他轉而從東南亞國家進口寮國香杉、花梨木、緬甸柚木、印尼黑檀木等一流木料，很快又重回事業巔峰。

林長輝感嘆，小孩都不願接手他的木材廠，自己體力也不行，早已萌生退意，對於廠裡的每一根木頭他都能如數家珍，卻始終捨不得變賣，如今將被政府拍賣，對他來說反而是一種「心靈上的救贖」，他也樂見其成。

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