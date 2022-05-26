嘉義市一名82歲老翁林長輝，5年前因處理父親遺產與兄弟發生糾紛，至今仍在纏訟，因逾期未繳1100萬元的個人綜合所得稅及滯納金，被法務部行政執行署查封3根珍貴紅檜木，木材掮客估計其「打包」出售價格，剛好落在1000至1100萬元，執行署的估價相當精準。

法務部行政執行署嘉義分署主任穆治平說，去年12月20日是稅金繳納期限，因林男逾期未繳，今年3月１日才被移送嘉義分署強制執行，自法拍紅檜的消息曝光後，分署每天都接到許多洽詢的電話，目前推估，內部走完鑑價等相關流程後，預計將在今年7月進行法拍，也是行家們最佳的出手時機。

從事木材買賣超過20年的簡小姐說，在台灣珍貴木材禁伐的情況下，民間的地下市場，幾乎都依靠口碑與人際關係在檯面下運作，是一個封閉市場，不少頂級玩家會花幾百萬元收藏整棵原木，等找到合適的師傅才依照喜好雕刻。

台塑集團創辦人王永慶靈棺由紅檜製成，長210公分、寬150公分、高140公分，總重量約2噸，當時造價約200萬元。(圖／報系資料照)

簡小姐說，市場上對於貴重木的喜好，是依照珍貴木材的珍稀型態與紋路，可雕刻成工藝品、佛像、聚寶盆、佛珠等，但真正高價的其實是有錢人的棺木、廟宇龍柱、原木收藏等，這類的商品基本上是「有價無市」，價高者得，就如同藝術品般，只要買家認為有那個價值，就會出手收藏。

「特殊料就是要遇到特殊客！」簡小姐說，她曾經手過台灣知名大家族的先人棺木，使用的就是肖楠木，也有大家族自己找好上等木材後來代為加工，這些大家族後人為了讓先人長眠舒適、保持好風水，讓家族事業源遠流長，對他們來說，只求有適合的材料，價格根本不在考慮範圍。

「一刀窮，一刀富，除了賭石，同樣適用在賭木頭上！」不願具名的木頭掮客說，民間對國產珍貴木材的渴望，在政府實施禁伐令的30年後已形成龐大的地下市場。

政府宣布全面禁伐天然林後，檢、警、林三方合作廣泛設置「山老鼠雷達站」盜伐通報平台QR Code於盜伐熱點、步道登山口及沿線，方便山友掃描通報。(圖／嘉義林區管理處提供)

根據林長輝木材廠實地拍攝的紅檜照片，這名掮客指出，從外觀看來最大根的編號17號紅檜，質地一體成形、無缺陷，若找到適合的買家，估計價格落在700萬元左右；編號16號的紅檜中間有中空樹洞，估計落在500萬元；至於第3根因體型略小、有樹洞，且樹身有幾處根結點，因此價格最低，但估計也有百萬元價值。若是由他出手，3根大紅檜「打包價」可落在1千至1千1百萬元之間。

嘉義林區管理處副處長李定忠表示，目前全球僅存的7種檜木主要分布於美國、日本和台灣，台灣獨特的地理環境孕育出2種檜木，包括臺灣扁柏及紅檜，皆生長於海拔1500至2500公尺間的霧林帶，放眼全球都相當罕見。政府宣布全面禁伐天然林後，目前以維護原始自然樣貌為首要任務，聯合檢、警、林三方合作，廣泛設置了「山老鼠雷達站」盜伐通報平台QR Code於盜伐熱點、步道登山口及沿線，方便山友掃描加入，如遇不法即可通報林務局，以利及時查處，靠全民的力量來保護珍貴林木。

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