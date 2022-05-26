這波滯留鋒威力十足，全台大雨特報一天內升級為豪大雨特報，本島僅台東「暫時」未納入警戒。今、明兩天對流持續發展，局部地區仍有明顯降雨機率；雨量累積下，恐有致災風險。

強對流走到哪雨下到哪，這兩天已為部分地區帶來龐大降水。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今、明兩天受滯留鋒、西南季風雙重影響，各地有陣雨或雷雨。

根據最新模式模擬，中小尺度對流系統在台灣上空到處發展，不定時、不定點亂炸；台北盆地今晨有短暫空檔，但也就是短暫而已，民眾可別以為雨要停了。中央氣象局持續發布豪、大雨特報。預估要等到明天下半天，滯留鋒逐漸北移，天氣才會好轉。

下周日、一滯留鋒走到東海附近，台灣改為受西南風影響，中南部易有對流發生；背風面的北部、東半部晴朗炎熱，高溫有機會升至34度以上，中午過後有短暫陣雨。

吳德榮提醒，下周二、三滯留鋒再度接近，屆時水氣又要變多了。