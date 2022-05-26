嘉義縣52歲無業江姓男子24日晚間酒後違反保護令返家，與88歲江曾姓阿嬤爭執，竟疑似把阿嬤拖下床，造成阿嬤重傷送醫不治，但江矢口否認，警方先依違反家暴令將他移送嘉義地檢署；檢察官複訊時，江供詞反覆，檢察官認為他犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，改依涉犯傷害直系血親尊親屬致死罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

嘉義縣消防局前晚9時23分獲報，水上鄉南和村有人受傷，消防隊員到場發現88歲江曾阿嬤身上有外傷、流血，送台中榮總嘉義分院急救，阿嬤到院時仍有意識，對痛有感覺，但病情急轉直下，1個多小時後傷重不治。

警方指出，前晚9點半受理報案，指有名阿嬤受傷，員警趕到時，阿嬤已被送至醫院，員警趕往醫院發現阿嬤急救後不治。

水上鄉南和村長羅錕毅表示，阿嬤育有1男3女，丈夫、長男跟長女都已過世，江男是阿嬤長女的兒子，原從父姓為巫姓，平時與阿嬤同住，逢人就要借錢喝酒，先前曾入獄，出獄後改從母姓為江，但仍每天向阿嬤討錢買酒。

據指出，若阿嬤不給錢，江就破口大罵，還曾拿菜刀對著阿嬤，2、3個月前江把家裡玻璃打破，當時警方曾處理，並與村長協助阿嬤聲請保護令，豈料仍生憾事。

江否認涉案，被依違反家暴令移送後，複訊時供詞反覆，一下說把阿嬤拉下床，一下說阿嬤要打他卻自己不小心跌落。嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊指出，相驗發現死者頭部有鈍性創傷，雙側下肢及胸腹部挫傷，訂於27日下午2時解剖釐清死因，全案由檢警偵辦中。