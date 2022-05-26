國民黨中常會昨日（25）正式提名立委蔣萬安參選台北市長，引發關注。一份最新民調顯示，蔣若對上衛福部部長陳時中、台北市副市長黃珊珊，將以51.35％遙遙領先黃的16.22％、陳的10.84％。消息一出，網友討論熱烈，更有人直言：「真想不到！」

根據《NOWnews》最新網路民調，截至25日晚上10時，蔣萬安以51.35％支持度領先群雄，黃珊珊則以16.22％居次，陳時中以10.84％排名第三，其他依序為前文化部長鄭麗君8.11％、基隆市長林右昌2.7％、前副總統陳建仁2.7％。

該民調針對「您看好蔣萬安當選下一屆的台北市長嗎」進行調查，有67.57％的網友認為，「蔣萬安這麼優秀一定會當選」；24.32％的網友認為，「選舉還有變數，可能會落選」；8.11％則表示不知道／沒意見。

此消息引發熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「真想不到」、「蔣萬安的民調有點出乎我意料」、「蔣萬安一臉台北市長的樣子，不贏才奇怪」、「柯P老早就預言，蔣萬安一定是台北市長了」、「希望民調會等於得票數！不要讓唬爛終贏，這才是台北市民之福」、「蔣萬安條件很好，但也要多展現戰力，不要被聲量埋沒」。