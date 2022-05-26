阿富汗25日發生一連串攻擊事件，其中包括首都喀布爾一座清真寺爆炸，造成5名信徒死亡，同日阿富汗北部馬薩里沙利夫市（Mazar-i-Sharif）發生3起小型巴士車上被放置炸彈的爆炸案，造成9名乘客死亡、15人受傷。警方表示，這批受難者都是什葉派穆斯林。激進組織「伊斯蘭國」（IS）隨後聲稱犯下3起巴士爆炸案，喀布爾清真寺爆炸案則未有人坦承犯案，但美聯社指犯案手法與伊斯蘭國伊斯蘭國（IS）阿富汗分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）相似。

塔利班組織（Taliban）去年8月重掌政權後，對阿富汗東部的伊斯蘭國總部展開全面鎮壓，使國內暴力攻擊案件數有所下降，但屬遜尼派分支的伊斯蘭國仍持續襲擊他們眼中的異端什葉派。

「爆炸發生時，信徒正在寺內做晚禱。」喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）說，除此之外，目前沒有這起爆炸案的進一步細節。喀布爾急救醫院（Emergency Hospital）表示，院方接收了 22 名清真寺爆炸案的受害者，其中 5 人急救後不治。

馬薩里沙利夫市所在的巴爾赫省（Balkh）警方發言人瓦奇瑞（Asif Waziri）告訴法新社：「炸彈被放置在馬薩里沙利夫市不同地區的3輛小型巴士上。」他補充，死亡的9名乘客包括3名婦女。

馬薩里沙利夫市4月29日才發生同樣的巴士爆炸案，ISKP事後坦承犯案，巴士陷入火海的畫面駭人耳目。同日，在穆斯林信徒準備慶祝開齋節之際，位在喀布爾西部哈里發沙希布清真寺（Khalifa Sahib Mosque）擠滿大批民眾，未料在下午近4時發生爆炸，造成50人死亡、多人受傷。

同月 21 日，馬薩里沙利夫市的什葉派清真寺爆炸案，造成 12 人死亡；而這整個齋戒月期間，最致命的恐怖攻擊發生在阿富汗北部昆都茲省（Kunduz）一座清真寺，共有33人死亡、43人受傷，其中包括數名孩童。