距離年底九合一大選投票只剩半年，國民黨中常會昨(25日)確定徵召國民黨立委蔣萬安參選台北市長。蔣昨在臉書寫下，台北不只是六都之一，而是帶領台灣衝向國際的領頭羊，在這個轉型的時刻，台北必須以服務為本，為每一位市民提供優質與安全的生活，要讓人才，組成各式各樣的「台北隊」走向國際，在世界上找到自己的位置。此篇貼文曝光後引發不少藍營人士現身留言，其中資深媒體人趙少康就說「千呼萬喚，祝福萬安兄旗開得勝，贏回台北，為市民福祉打拚！加油！」

蔣萬安在臉書談到，過去幾年台北的人口不斷外流，市民收入持續減少、城市的基礎建設停滯不前、在國際中失去能見度；此刻，是我們對台北的未來作出重要決定的時候。我們終將挺過疫情。面對疫情後的各項挑戰，包括瞬息萬變的國際局勢、環境變化帶來的考驗、及百業蕭條的台北，需要捲起袖子、實在做事的人。會用「創新」的思維、「科技」的手段、「永續」的精神執行市政願景。

趙少康現身蔣萬安的貼文留言曝光後，蔣也回應，「謝謝趙大哥！我一定全力以赴」。另外，黨主席朱立倫則說「萬安加油，為市民創造幸福的未來，為台灣打拚！讓台北藍天再現」、立委江啟臣則是留言「萬安加油，讓台北市民贏向幸福！凍蒜」、立委林奕華說「祝福萬安贏回台北，為市民朋友打拚！一起加油」。