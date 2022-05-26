鼓山分局旗津所員警於24日下午巡經旗津三路，突見迎面而來的一輛雙載藍色機車，後座的女性乘客拿食物餵食前方男性騎士，由於騎士不時轉頭未注意前方道路狀況造成行車左右搖晃恐生危險，警方上前勸導，竟在機車置物箱內查獲15包毒品咖啡包(毛重58.28公克)，經檢驗呈現三級毒品卡西酮陽性反應，訊後依違反毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。

鼓山分局旗津分駐所警員劉育賢、黃正翔於24日14時40分巡經旗津三路，見一輛藍色機車迎面而來，且前方吳性騎士(21歲)不時轉頭，定睛一看發現原來是坐在後方的女友貼心的怕男友肚子餓，於是從後方拿食物餵食吳男，兩人沿路上演親密餵食秀。

警方於置物箱的黑色手拿包內查獲15包咖啡包，隨後將吳男帶返所釐清，嗣經檢驗咖啡包呈現三級毒品卡西酮陽性反應。(戴志揚翻攝)

坐在後方的女友貼心的怕男友肚子餓，於是從後方拿食物餵食吳男，兩人沿路上演親密餵食秀。(戴志揚翻攝)

但因吳男不時轉頭未注意道路狀況導致行車左右搖晃不穩，員警恐發生交通事故，引起注意，於是追向前才發現吳男竟是列管的毒品尿液採驗人口，經吳男同意警方查看機車置物箱，警方於置物箱的黑色手拿包內查獲15包咖啡包，隨後將吳男帶返所釐清，嗣經檢驗咖啡包呈現三級毒品卡西酮陽性反應，吳男自稱因從事餐飲業工作太累，才會吸食毒品提神。

坐在後方的女友貼心的怕男友肚子餓，於是從後方拿食物餵食吳男，兩人沿路上演親密餵食秀，卻被搜出毒咖啡包。(戴志揚翻攝)

鼓山分局長蔡鴻文表示新興毒品常以各式新穎包裝及外觀吸引施用，加上毒品成分複雜，身體往往無法負荷多樣毒性，國內外更不乏施用新興毒品猝死的案例，呼籲民眾切勿好奇嘗試，毀了身體健康之外，更可能身陷囹圄。