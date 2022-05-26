中央氣象局昨（25）日下午17時許發布豪雨特報，新北市泰山區及林口區的往來道路泰林路三段，因突如其來的強降雨導致道路淹水及路樹倒塌，影響車輛通行及用路人安全，所幸並未造成人員傷亡，轄區林口警分局獲報，立即派員趕赴現場實施交通管制，並於消防單位與區公所人員協助下，於18時35分清除道路上的障礙，惟部分路段仍有積水，員警持續於現場指揮交通，協助民眾通行。

泰林山路淹水路樹塌，林口警雨中交管疏導車流。(林口分局提供)

泰林山路淹水路樹塌，林口警雨中交管疏導車流。(林口分局提供)

泰林山路淹水路樹塌，林口警雨中交管疏導車流。(林口分局提供)

林口警分局也特別呼籲民眾，近日天氣不穩定，山區道路因雨勢導致視線不佳，行駛該路段務必放慢車速，遇有員警指揮務必聽從，並注意自身安全，小心通行。