快篩陽性經醫師診斷視同確診，今起正式上路。本土疫情發展至今，專家預估單日10萬例的高峰遲遲未見，除了民眾發揮自制減少外出、群聚，還有一個很重要的原因就是「黑數」，快篩陽卻不講，選擇在家休養。醫師李正喆點出一個重要關鍵，若有就醫需求，應盡快「棄黑從白」。

「黑數」的出現，害一堆專家預估失準，也導致確診數字失真，連高雄市長陳其邁都曾經跳出來質疑。台大醫師李正喆PO文，先前因PCR檢測不便，加上採檢站確診率高，許多人寧願當染疫黑數，不做PCR、也不上傳登錄。

「當個好的黑數也無可厚非」，李正喆認為，只要做好防護措施、自我隔離，不要把疾病傳染給他人，其實也沒什麼關係。不過他最近在醫院的行政作業上發現問題，呼籲有就醫需求的人，最好上報。

李正喆指出，「黑數」居家隔離7天後解隔，若臨時有開刀需求，依照目前規定，住院前必須做PCR。這時雖然關了7天，很可能仍有微量病毒存在，雖不具傳染力，但PCR常呈現陽性。

李正喆強調，因患者從未回報CDC，會被視為新的確診者，得重新計算居隔日期，導致無法住院開刀，「這對於急著動手術的患者來說，會產生很大的問題」。李正喆呼籲棄黑從白，乖乖地上傳登錄，以備不時之需。