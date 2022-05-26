勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今年季後賽精彩的表現，讓球評「大嘴」米勒（Reggie Miller）回憶起他生涯最難纏的對手。柯瑞現在是公認史上第一的三分球王，不過在柯瑞登場之前，米勒心目中的第一射手向來是名人堂球星派卓維奇（Drazen Petrovic）。
派卓維奇來自克羅埃西亞，1989-90球季在拓荒者登台，他是身高196公分的得分後衛。大嘴米勒本周在Dan Patrick Show再次稱讚派卓維奇：「至今他仍是我最強的對手，我恨他。他在我面前得分，在我耳邊噴垃圾話，把我逼瘋了。」無論是三分神射還是垃圾話，派卓維奇都讓米勒自嘆弗如。
2014年勇士王朝即將崛起時，米勒曾評論：「我一向推崇派卓維奇是歷來最偉大的三分射手，直到我看了柯瑞打球。」雖然柯瑞整體來說最厲害，米勒分析派卓維奇出手的速度更快，比柯瑞有過之而無不及。
派卓維奇生涯只在NBA打了短短3個球季（1989-93），他在紐澤西籃網平均19.5分、51.1%投籃命中率、43.7%三分命中率、84.6%罰球命中率。不幸的是1993年夏天，派卓維奇在德國9號高速公路發生車禍，頭部重傷當場身亡，年僅28歲。
派卓維奇生前曾對NBA感到失望，自認未獲得應有的重視（1993年入選聯盟第三隊）。憾事發生之後籃網將派卓維奇的3號球衣永遠退役，2007年入選NBA名人堂，被視為NBA的歐洲球員先驅者之一，長存在他的對手心中。
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