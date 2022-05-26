On this date in 1993, Drazen Petrovic was killed in a car accident in Germany at 28 years old.



Reggie Miller calls Petrovic the greatest shooter he’d ever seen. He once scored 112 PTS at 20 in Croatia in 1985.



Petrovic’s final NBA season: 22.3 PPG, 45 3P%; All-NBA 3rd Team pic.twitter.com/GHG9yspgJL — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) June 7, 2020

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今年季後賽精彩的表現，讓球評「大嘴」米勒（Reggie Miller）回憶起他生涯最難纏的對手。柯瑞現在是公認史上第一的三分球王，不過在柯瑞登場之前，米勒心目中的第一射手向來是名人堂球星派卓維奇（Drazen Petrovic）。

派卓維奇來自克羅埃西亞，1989-90球季在拓荒者登台，他是身高196公分的得分後衛。大嘴米勒本周在Dan Patrick Show再次稱讚派卓維奇：「至今他仍是我最強的對手，我恨他。他在我面前得分，在我耳邊噴垃圾話，把我逼瘋了。」無論是三分神射還是垃圾話，派卓維奇都讓米勒自嘆弗如。

2014年勇士王朝即將崛起時，米勒曾評論：「我一向推崇派卓維奇是歷來最偉大的三分射手，直到我看了柯瑞打球。」雖然柯瑞整體來說最厲害，米勒分析派卓維奇出手的速度更快，比柯瑞有過之而無不及。

派卓維奇生涯只在NBA打了短短3個球季（1989-93），他在紐澤西籃網平均19.5分、51.1%投籃命中率、43.7%三分命中率、84.6%罰球命中率。不幸的是1993年夏天，派卓維奇在德國9號高速公路發生車禍，頭部重傷當場身亡，年僅28歲。

派卓維奇生前曾對NBA感到失望，自認未獲得應有的重視（1993年入選聯盟第三隊）。憾事發生之後籃網將派卓維奇的3號球衣永遠退役，2007年入選NBA名人堂，被視為NBA的歐洲球員先驅者之一，長存在他的對手心中。