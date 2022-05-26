小編今天（26日）精選5件不可不知的國內外財經大事。散裝航運在大國疫後砸錢拚基礎建設等六大利多支撐下，裕民看好今年散裝船運力供給吃緊，原物料需求雖因不確定因素影響而波動，然運價仍將維持高檔震盪，榮景可期！

【1】散裝航運景氣 裕民叫好

今年來BDI運費指數走揚，前四月中小型船日租金收益成長，隨俄烏開打，海岬型、巴拿馬型船舶掀載運熱，帶動BDI周線連續六周收紅。

法人表示，目前南美糧食出口旺季到、大陸解封、印度搶煤及歐洲大量從澳洲運煤等，散裝航商現貨、長約可望兩頭賺。

【2】美塞港高峰 恐六月底提前到

美媒報導，為了避免開學購物季遭到延誤，貨主紛紛提前出貨，而這將導致美國今年港口壅塞高峰提早數周出現，時間點可能落在六月底。許多零售商與製造商擔心，若碼頭業者不做好準備的話，去年嚴重塞港問題恐再度上演。

【3】Fed傳鴿聲 台股奮起攻月線

挾著美Fed態度轉變，9月將暫緩升息等四大利多，外資及自營商嗅到「鴿子」起飛訊號，25日由空翻多，自營商更罕見大買34.68億元，激勵台股大漲140點，收復萬六、5日及10日線，26日將直取月線16,184點反壓。

【4】快篩陽經診斷確診 防疫險須賠

指揮中心宣布，26日起全面實施快篩陽經診斷即為確診，未來PCR採檢只有醫病對結果無共識等六種狀況才會採用。配合新疫政上路，金管會也發布說明，快篩陽性經醫師診斷後確診者，因仍符合經醫師診斷確定之條件，故符合契約之約定，保險公司必須予以理賠。

【5】美聯準會公布會議紀錄 強調升息抗通膨決心

美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布最近一次會議紀錄，官員強調他們「堅定的承諾和決心」，將採取一系列升息來控制通膨。