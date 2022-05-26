臺中市政府警察局刑事警察大隊偵二隊，於今年初向上溯源販毒案件，經專案小組人員鍥而不捨積極分析清查，掌握發現居住於臺中的李嫌及石嫌2人涉有重嫌，並據李、石2嫌生活習性及接觸對象，終鎖定其藏匿於臺中市北屯區某租屋處內，立即報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦。好笑的是，該對毒鴛鴦，還將尿液裝在水瓶中拿去宮廟拜拜，祈求驗尿可以「陽轉陰」，讓員警啼笑皆非。

警方於準備攻堅搜索過程時，石嫌於住處門口發現大批警力即拔腿狂奔，為防止石嫌於巷弄內逃竄，警方駕駛偵防車循石嫌逃逸方向追緝，見情況急迫、當機立斷，立即以偵防車將石嫌「夾」在圍牆上，而且「夾」得恰到好處，不僅讓石嫌動彈不得，無法再繼續逃竄，偵防車與犯嫌也都毫髮無傷，石嫌見警方駕駛技術如此了得，只好乖乖束手就擒。

警圍捕販毒情侶檔，男遭警車「夾」牆成甕中鱉，女藥腳求神拜佛仍遭逮。(戴志揚翻攝)

警圍捕販毒情侶檔，男遭警車「夾」牆成甕中鱉，女藥腳求神拜佛仍遭逮。(戴志揚翻攝)

警方調查，李、石2嫌平日透過LINE、微信等通訊軟體與買家聯繫，並以「男的、女的」作為毒品代號躲避警方追緝；待警方蒐證完備後，於臺中市北屯區租屋處攻堅搜索，當場起獲第一級毒品海洛因5包(總毛重：29.64公克)、第二級毒品安非他命13包(總毛重：186.53公克)、第三級毒品咖啡包25包(總毛重：110.07公克)、手槍子彈9顆、手槍彈匣1個、毒品吸食器2組、熱風槍1支、咖啡包空分裝袋166個、手機6支等不法證物，全案移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

警圍捕販毒情侶檔，男遭警車「夾」牆成甕中鱉，女藥腳求神拜佛仍遭逮。(戴志揚翻攝)

警方調查，李、石2嫌經檢察官偵結後認犯罪事證明確依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴。警方呼籲毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法。臺中市政府警察局刑事警察大隊為遏止毒品危害，亦將全力聚焦打擊上游製、販、運等毒品犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。