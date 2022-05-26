澎湃新聞26日報導，給補貼、提高貸款額度、優化限購政策等等，對人才購房政策給予適度傾斜，成為大陸各地優化樓市政策的重要方向之一。據不完全統計，5月以來，已有福建廈門、遼寧大連、海南海口、浙江嘉興等近30城推出的樓市政策中，定向對人才群體給予適度傾斜。政策多集中於提高公積金貸款額度、人才給予購房補貼以及優化限購政策等。

在優化限購政策方面，以福建廈門為例，福建省廈門市房地產業協會25日消息，在廈門穩定就業半年以上的全日制大學以上畢業生，可在島內購買1套自住商品房。

遼寧大連更為直接。高層次人才、城市發展緊缺人才，可按家庭需求在限制區域內購買住房，不受房屋套數限制。此外，海南海口、浙江嘉興也對人才定向優化限購政策。

除了優化限購政策，多地也通過上調人才公積金貸款額度更好滿足人才合理住房需求。山西太原、湖南湘潭、安徽宣城、河北滄州、山東棗莊、雲南楚雄、河南信陽、江蘇揚州、江蘇常州等十餘城近期提高人才公積金貸款限額。

湖南岳陽對人才覆蓋的範圍更廣一些。新政顯示，岳陽對新引進的高層次人才（A、B、C、D、E類）、博士研究生、全日制碩士研究生和大學畢業生，在岳陽購買首套住房，均可按首套房政策辦理住房公積金貸款，且貸款額度上限調整為120萬元（人民幣，下同）。

實實在在的購房補貼、消費券也在各地新政中頻現，更有城市開出千萬購房補貼引才留才。

江蘇省無錫市梁溪區、經開區和惠山區11日分別發布人才購房新政，對A類人才購房最高補貼，梁溪區可達1000萬元、經開區800萬元、惠山區對於在5月買房的購房人，給予每戶1萬—2萬元惠民購物消費券。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，人才購房的支持，既有助於提振購房需求，也有助於保障人才權益。

諸葛找房資料研究中心分析師梁楠亦指出，人才這類青年群體同樣是真正的住房剛需群體，各地針對這類群體進行適度的政策傾斜，符合「支持合理住房需求」的政策導向，更是體現了對於人才安居的一個保障。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指出，從城市能級看，一線城市政策預計繼續以微調為主，以引才或紓困為突破口維穩市場；二線城市除人才購房、提高貸款額度外，限購、限售、限貸方面仍有優化空間及預期，三四線城市或更多地與人口人才政策結合，發放購房補貼、提高公積金貸款額度等繼續跟進。

陳文靜認為，人口是房地產市場良好發展的基石，當前部分城市放寬人才落戶政策，持續加大高層次人才引進力度，未來各地住房政策與人口政策、租賃政策、人才政策等結合或是重要方向，針對特定人群優化限購、限貸、限售等政策，政策更加精細化，促進剛性和改善性住房需求釋放。