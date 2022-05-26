林姓男子與妻子有家事訴訟，妻子找徵信社查林男外遇事證，3名徵信業者將GPS定位追蹤器裝在林男車上，林男因車子保養時發現定位器，進而反蒐證，故意將車子停在摩鐵前，躲在遠處監看，發現3名業者到車旁取下定位器後，報警提告。台北地檢署依違反《個資法》起訴3名業者，另林妻因不知情獲不起訴。

檢方調查，林男與妻子有家事訴訟案件進行中，林妻委託桃園市某徵信社業進行蒐證，徵信社交辦孔姓、鄧姓、潘姓3名男子處理。孔男3人為掌握林男行蹤，去年9月將GPS定位追蹤器裝在林男車子底盤保險桿內側。

去年9月29日晚間，林男將車子送往汽車保養廠進行保養時，維修人員發現他車子被裝上GPS定位追蹤器，並建議林男先不要拔除，觀望何人前來收取。

林男遂於去年10月6日晚間，把車子停於北市中山區汽車旅館前路旁，人則躲在遠處察看，不久林男發現孔男3人接近車子，上前取走該追蹤器後，為掩人耳目分頭離去，林男暗中反蒐證後，報警提告。