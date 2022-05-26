國民黨中常會昨(25日)確定徵召國民黨立委蔣萬安參選台北市長，蔣萬安宣示力拚首都「藍天再現」。港媒今(26日)綜觀目前情勢對此分析，目前蔣萬安可能有三大挑戰，包括如何抵擋綠營可能的鋪天蓋地攻擊、如何在藍綠白三強鼎立下突圍，以及如何在擴大中間、年輕選民的支持下，還能穩固國民黨基本盤。

根據《中評社》今日報導，國民黨如何收復台北市，是此次藍營縣市長選舉中的一大焦點，身為蔣家第四代的蔣萬安，因形象好，又肯紮根北市基層，從去年底蔣表態願意承擔後，就成為藍營的寄望。因此民進黨此次選舉勢必將蔣萬安視為首要拉下的對象。

另外，該篇報導指出，至於在藍綠白三強鼎立的狀況下，蔣萬安如何在台北市突圍的問題，是目前藍營內部討論最多的重點。而除了這些目前可預見的挑戰外，在瞬息萬變的選戰中，沒有人知道會發生什麼狀況，這都將考驗蔣萬安的政治智慧和手段。