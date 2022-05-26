宜蘭縣縣長林姿妙捲入土地開發弊案，國民黨日前仍正式提名她參選宜蘭縣長，林24日則在縣議會表示，有人「會用起訴來影響選舉」。一份最新民調顯示，林施政滿意度高達60.84%，支持度更超越藍綠基本盤，可見其官司風暴並不影響民眾對她的支持。此消息引熱議，有不少網友則直言，他們認為林是被政治迫害，看到這個結果不禁感動落淚。

網路媒體《菱傳媒》昨日（25）公布「請問您對於林姿妙縣長就任以來整體施政表現滿意度」調查結果，林姿妙的施政滿意度為60.84%，不滿意為39.16%，顯示即使她身陷官司爭議，也並沒有影響選民對其施政認同。

根據此份民調交叉分析，代表民進黨參選宜蘭縣長的江聰淵出身稍微偏藍的溪北，林姿妙的地盤則在偏綠的羅東，除了宜蘭市國民黨支持度大贏民進黨10個百分點外，民進黨在羅東與周邊區域最高，與國民黨僅相差約2個百分點，但林仍獲近6成的滿意度，顯示她認同度超越政黨基本盤。

林姿妙民調逾6成的消息引發討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「妙妙姐明顯是被政治迫害，看到這結果，感動得哭了」、「某陣營迫害不成，妙妙姐好樣的！」「阿妙加油！務必小心防範對手的奧步」、「林縣長，加油！」「妙縣長做得如何，當地人最知道」、「難得我相信了民調，妙縣長加油！」