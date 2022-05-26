疫情爆發，許多學校停課改採線上教學，雲林土庫鎮圖書館館長分享，近日一名國小男童帶著幼兒園大的弟弟到圖書館，向館長表示因學校停課採線上教學，但家裡沒有電腦，因此到圖書館借電腦上課，館長一聽立刻把館內電腦的自動斷線系統關閉，讓男童安心上課，暖舉引發上千網友感動。

臉書粉專《館長小編的圖書館日常》24日發文指出，男童是圖書館的常客，六、日整天都會窩在圖書館裡，24日當天早上8點男孩又到圖書館，男童向館長表示，因為學校停課一周，家中沒有電腦，只好到圖書館借電腦線上上課。

由於圖書館電腦為避免被人長時間佔用，會在使用一段時間後自動斷線登出，館長詢問男童「如果老師上課上一半，你斷線被登出了怎麼辦？」男童則笑笑地說，「再來櫃台登記一次啊！」對方一聽，又向男童說，「因為你今天是要上課，我會請館員叔叔把電腦斷線系統關掉，讓你可以好好上課。」於是男童一整個早上，都乖乖的坐在電腦前上課，男童的弟弟則在旁邊看書。

館長推測，男童兄弟應該是隔代教養的家庭，他們常常自己待在圖書館，時間到了阿嬤就會來接回家。館長也說，男童到圖書館內借電腦上課一個禮拜以來，就算自己不在圖書館內，館員看到男童到圖書館借電腦上課，也會自動替他解除斷線系統，好讓男童可以線上上課。

館長說，當我們自己成為榜樣的時候，館員看你怎麼做，就會跟著做，不只做好份內的事，而是選擇多做一點，為愛多走一哩路，在圖書館工作有這樣一群好夥伴，一起守護每個來圖書館的孩子，「真是太幸福了」。

貼文曝光，讓不少網友感動，「超有愛，充滿善心圖書館」、「好感人，善的循環謝謝你們」、「不知怎地，滿滿的感動，圖書館有愛的故事」、「感動到哭了，真的謝謝你們」、「謝謝用心去對待孩子的你們」、「好感動，為館長的用心感動，也為孩子們的乖巧與投入閱讀而感動」。