俄烏戰爭開打至今已超過3個月，雙方精銳盡出，其中俄軍更派出現役的T-72B3M、T-80BVM主戰坦克、BMPT支援坦克以及少量最新的T-90M坦克前往烏克蘭戰場前線，但同時也因烏軍大量西方反坦克武器而損失慘重。近日就有烏克蘭網友目擊，俄軍已將「阿公級」的T-62坦克運往烏東準備參與戰鬥。

據長期追蹤俄烏戰場武器動態的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」25日分享，近日有當地網友在俄軍佔領的烏克蘭東南部札波羅熱州城市「梅利托波爾」火車站，目擊一列俄軍軍列，上面竟滿載前蘇聯生產、1960年代起服役的T-62坦克。

相關事件經軍事粉專《尖端科技軍事雜誌》分享，也引起了網友們熱議，有網友指出「如果是調出庫存的T-72很正常，但連T-62也得拿出來代表俄羅斯快山窮水盡了吧？」、「俄羅斯這一場戰爭已經打到拿庫存裝備來用了，如果在戰場打完還有東西嗎？」，但也有網友認為，派出T-62「是交給親俄民兵使用，去消耗西方支援烏軍的高性能反裝甲武器」。

根據《維基百科》資料，T-62坦克自1961年起開始生產，裝備有一門115公釐滑膛炮、一挺12.7mm防空機槍和一挺7.7mm同軸機槍，推出後一度成為蘇聯陸軍主要裝備，後於1975年停產，共計生產約2萬輛，曾參與中蘇珍寶島衝突、以阿戰爭與波灣戰爭等多次衝突，至今在許多動亂地區仍可見其身影。