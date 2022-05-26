藝人陳喬恩因參加大陸戀愛實境節目《女兒們的戀愛》第二季，而結識小9歲的馬來西亞藝術家曾偉昌（Alan），兩人交往多年後也終於在3月31日傳出登記結婚的好消息，得到粉絲及親友們的祝福，婚後陳喬恩也依然在社群上分享生活。日前她便曾發文透露「拍照前戒碳水一個禮拜」，引起網友猜測是為了拍婚紗，對此她也正面回應了。

陳喬恩2天前在IG上PO文表示「拍照前戒碳水一個禮拜，晚上7點後不進食（胡說 明明有偷吃甜點），800年沒開機過的美容儀和一個月敷不到幾次的面膜，每天都乖乖按時使用」，最後還表示為了犒賞自己這段時間的努力，她已訂好餐廳等拍完照以後就能大快朵頤。而照片中，只見她瘦身有成，除了標準的鵝蛋瓜子臉外，鎖骨也因暴瘦顯得更加明顯，加上白色的細肩帶禮服，讓她直噴仙氣。

因此貼文一出後，不少網友紛紛認為陳喬恩所謂的「拍照」，疑似就是要和老公曾偉昌一同拍攝婚紗照，紛紛留言表示「是拍婚紗照嗎？」、「姐姐我想看你們的婚紗照」、「要婚禮了嗎？」意外造成話題。而謠言瘋傳一天後，陳喬恩又再度於IG的限時動態上PO出一張穿著瓶口洋裝的側拍照片，並親自解釋「我是被雜誌邀請拍照，並不是婚紗照，還是謝謝各方人士的關心，那就一起期待出刊吧」正面破除拍婚紗的謠言，也感謝粉絲們的關注。