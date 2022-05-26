陳姓董事長2018年初開課，吹噓該公司當時每股價格百萬，保證「每月升值5％、2018年升值60％以上，1年漲3倍」，可分單位購買，小陳心動花45萬元買股，但年底卻遲未獲利，驚覺受騙報案。陳男辯稱，升值是他評估目標，法官認定涉詐欺取財罪嫌，判刑6月，得易科罰金，可上訴。

小陳指控，陳男在2018年1月30日在設於中市西屯區的公司主講內部訓練課程，他參加後刷卡付5萬9800元加入會員。

陳男在課程中宣稱該公司每股價格100萬元，可分成10個單位，由數人共同持有，在3天內、7天內或14天內出資購買，每單位各可折價1萬元、5千元及2500元，並保證即日起，每月至少可升值5％、2018年至少可升值60％，到2021年至少價值800萬至1000萬元，1年漲3倍，他還可代售股票。

小陳信以為真，隔天就匯款45萬元購買5單位，但是到同年底竟得知東協公司未有獲利，要求全額退款未果，發現被騙舉發。

陳男否認詐欺，辯稱，「月至少可升值5％」、「2018年至少升值60％」等都是業績成長的目標，他評估擴大經營後可以一年漲3倍，他認為可能做到。

法官透過國稅局追查發現，該公司在2016年12月間成立，2017年度營利事業所得稅結算申報資料2017年度的營業淨利為-627萬3465元、全年所得為-627萬2765元，營業費用及損失總額遠超過營業收入，且不具保證獲利的具體憑證，認定陳男涉詐欺取財。

法官以陳男並無履行保證獲利真意，虛構保證獲利內容誘使小陳購買公司股票詐騙45萬元，也未調解或賠償，依詐欺取財罪判6月，得易科罰金，犯罪所得沒收。