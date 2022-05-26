隨著籃網早早在季後賽首輪遭到塞爾提克橫掃出局，厄文、杜蘭特兩大球星的動向也備受關注，根據《紐約每日新聞》記者溫菲爾德26日爆料，有鑑於厄文過去兩年引發過多事端，尤其是堅持不打新冠疫苗，籃網目前並無打算跟厄文完成長期續約。

這代表下個球季擁有3690萬美元球員選項合約的厄文，就算今年夏天選擇跳脫合約，也沒辦法跟籃網完成至少5年2.48億美元的頂薪續約，溫菲爾德表示，當前籃網比較傾向讓厄文完成最後一年合約，或是跟他只簽下一份新的短期合約。

只是籃網這種消極留下厄文的態度，似乎已經影響到杜蘭特，因為自從被塞爾提克橫掃出局之後，杜蘭特選擇完全關閉跟籃網管理階層的任何聯繫，如果身為杜蘭特好友的厄文決定走人或不留籃網，杜蘭特很有可能也會採取消極態度因應。

畢竟籃網本季狀況連連，除了厄文堅持不打疫苗造成出賽狀況不穩定，季中突然把哈登交易到七六人換回班西蒙斯，班西蒙斯卻仍宣告本季一場都沒有打，杜蘭特內心早已相當不滿，看來籃網假如沒有好好處理厄文去留問題，下個球季仍會一團亂。