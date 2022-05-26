中國新聞網26日報導，大陸住建部等三部門近日發布通知，各地可提高住房公積金租房提取額度；受疫情影響企業，可申請緩繳住房公積金。5月當月截至25日，大陸至少已有36個城市推出公積金新政，普遍聚焦於提高公積金貸款額度、降低公積金貸款首付比例。

報導稱，例如天津，繳存職工申請個人住房公積金貸款，購買家庭首套住房，貸款最高限額由60萬元（人民幣，下同）提高至80萬元。濟南在行政區域內購買首套普通自住住房申請住房公積金貸款，提高最高可貸款額度單人至35萬元、兩人以上職工家庭70萬元。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，此類政策有助於豐富完善各地的住房金融政策內容，同時直擊市場痛點，發揮住房公積金保障、便民、托底的政策效應。

值得注意的是，進入5月，瀋陽、揚州、舟山等地還推出對二孩以及三孩家庭予以傾斜政策。

例如，瀋陽對生育二孩或三孩未滿18周歲的住房公積金繳存職工家庭，使用公積金貸款購買自住住房的，貸款限額可放寬到當期最高貸款額度的1.3倍。單方繳存可貸款65萬元、雙方91萬元、三方117萬元。

嚴躍進指出，當前在放鬆購房政策方面，其實也會考慮人口生育和家庭撫養等因素。

在廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉看來，大陸對於生三孩的政策導向，是降低生育、養育、教育的成本，在住房方面，更多的應該是降低住房成本，促進生育和消費的意願。

據報導，5月以來，北京、長春、瀋陽、包頭等多個城市就企業緩繳公積金、職工住房公積金貸款不能正常還款等方面，推出支持政策。

北京住房公積金管理中心指出，當前有困難企業，年底前網上申請即可緩繳公積金，受疫情影響職工未正常償還公積金貸款，不作逾期處理。

李宇嘉指出，緩繳公積金在內的社保，推遲公積金貸款償還，目的在於穩住市場主體，穩住工作職位，提振市場信心，兜底保住民企、中低收入群體、中小微企業。

「穩住這些主體，才能應對即將到來的就業高峰期。正所謂，留得青山在，不怕沒柴燒。只要市場主體還在，崗位還在，就能把就業群體吸納進去，共同渡過難關。」