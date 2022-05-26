2020年檢警破獲「奕智博」公司暗中經營賭博網站和替國際博弈集團跨國洗錢，並查出立法院科員林耀庭讓奕智博以商業交流名義，引進215名大陸人士來台從事非法，林男獲利198萬多元，刑事部分他被判刑3年6月，行政究責部分，懲戒法院第一審將他判決休職2年，他不服上訴，遭第二審駁回確定。

林耀庭在2006年3月1日起至2009年1月6日擔任為改制前台北縣平溪鄉鄉長，2016年11月1日至立法院任科員，他除了違法兼職外，還另涉入刑事案件遭立法院移送懲戒法院審理。

林男在刑事審理中坦承曾協助奕智博集團所屬公司申請大陸地區人民來台事宜，他打電話給立法委員辦公室人員，告知團號他們再聯繫審查機關，林男對於每一件申請案都會去陳情，有通過他就有報酬，這些人非法來台後就在台南及高雄從事博奕網站當客服人員。

林男從2018年9月14日至2020年1月17日止，陸續使215位大陸地區人民非法進入台灣地區，他因此收取報酬獲利198萬6000元；刑事部分，台南地方法院將林男依圖利使大陸地區人民非法進入台灣地區罪，判處有期徒刑3年6月，沒收犯罪所得。

立法院移送懲戒部分，懲戒法院第一審斥責林男除觸犯刑罰法律外，又違反公務員服務法所定，應誠實清廉，謹慎之旨，且違反公務員不得兼任他項業務之規定，他的行為戕害人民對公務員信賴，為維護公務紀律，判決休職2年，上訴後遭駁回確定。