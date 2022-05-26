美國聯邦準備理事會（Fed）公布最近一次會議紀錄，官員一致認為美國經濟仍非常強勁，強調將設法在不導致經濟衰退情況下對抗通膨，更一致支持未來幾次會議每次都升兩碼，不確定性因素消除，激勵美股道瓊工業指數上漲191點，台股受帶動早盤上漲逾60點，最高約來到16170點。

台積電股價在524元平盤震盪，聯電上漲逾1%，拚挑戰收復50元大關，貨櫃三雄扮演穩盤角色，早盤漲幅均超過1%。

但分析師提醒，集中市場自然人占比降至60.1％，為25個月新低，整體資金面均向負面。後續大盤量能若無法回到月均量之上，在台股動能不足下，月線反壓仍重。

道瓊工業指數上漲191.66點或0.60%，以32120.28點作收。標準普爾指數揚升37.27點或0.95%，收在3978.73點。科技股那斯達克指數上揚170.29點或1.51%，收11434.74點。費城半導體指數上漲55.88點或1.98%，收2882.93點。