快篩陽性視同確診今上路，民眾想領藥須等醫師通報後，根據患者的症狀判斷給什麼藥物。北市聯醫肝膽腸胃科醫師陳昶宇提醒，拿到輝瑞口服藥（Paxlovid）的民眾，不要擅自把藥分給親朋好友吃，因為對方若有服用一些特殊的藥物，像是原本有吃安眠鎮靜藥的話，兩種一起吃恐一睡不醒。

陳昶宇昨在臉書發文說，染疫民眾拿到輝瑞抗病毒口服藥（Paxlovid），千萬不要覺得自己已經沒事了，就擅自將藥分給別人吃，這樣做很危險，因為醫師都是仔細核對藥物與用藥說明後，才把藥開出去的。

陳昶宇指出，如果就這樣把口服抗病毒藥物隨意轉讓給他人吃，然後剛好那個人又有吃安眠鎮靜藥物，有可能一睡下去就醒不來了；或者是那個人剛好有吃降膽固醇藥，那可能會引發橫紋肌溶解甚至腎衰竭，所以真的要非常小心。

貼文引起網友討論，「藥真的不能亂吃，所以才有處方藥的制度」、「這是好重要的提醒，要快點分享給大家知道才好」、「看看清冠一號，明明都說了要確診再喝，還是有人把它就當水喝」、「據說有嚴重交互作用到上ECMO（裝葉克膜）的，真的不可以輕忽」、「謝謝醫師的提醒」。

陳昶宇也補充，真的有很多人都搞不清楚狀況，因為這款抗病毒藥效果很好，但真的在使用上要小心。