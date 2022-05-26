1932年全球經濟大蕭條之際，香奈兒女士首度跨足珠寶界發表《
Bijoux de Diamants》系列鑽石珠寶作品，轟動整個珠寶界，為低迷黑暗的世界帶了一線曙光。90年後的今日，全球疫情延燒，又有烏俄戰火，香奈兒選在此時發表「1932」頂級珠寶，並將台灣列為全球首站，透過「彗星」、「太陽」與「月亮」三大主題的珠寶，再度為黑暗的世界帶來了光明。
★為世界帶來光明
香奈兒女士曾說：「忘卻危機最好的方法，就是讓雙眼盡情欣賞美好的新事物，這正是我們品牌工匠與女性一直揭露的驚喜。」，對應當前風雲詭譎的國際局勢，此時登台的1932頂級珠寶展，可謂別具意義，台灣VIP不需飄洋過海遠赴巴黎看展，且可優先選購，可見香奈兒對台灣市場的重視。
全系列總共有68件、總價近16億元的珠寶作品，台灣是全球首站，全系列珠寶作品都是全球首次曝光，為了營造珠寶在黑暗中綻放光芒的情境，展場特別調降光源，營造幽暗神秘的氣氛，更能突顯「彗星」、「太陽」與「月亮」三大主題的珠寶在黑暗中閃耀光芒之美。
珠寶創意工作室設計總監Patrice Leguereau說：「我想要重現1932年的本質精神，透過包含彗星、月亮與太陽等三大符碼來忠實傳達設計理念，宇宙萬物都閃爍獨有的光芒。」，其中又以Allure Celeste藍寶石項鍊最具代表性，整件作品匯集了三大符碼元素，也是全系列要價最高的作品。
★賦予女人自由
賦予女人自由，是1932頂級珠寶所要闡述的精神，其中有13件珠寶融入可轉換式設計，完美詮釋自由佩戴珠寶的精神，持續傳遞香奈兒的風格語彙，例如Allure Celeste藍寶石項鍊就有16種佩戴方式，讓女人可以隨心所欲、自由自在把玩珠寶。
項鍊前開襟開扣的貼心設計，也是一大特色，讓女人佩戴項鍊時不必假他人之手，例如Comete Saphir項鍊就採用前開扣的彈簧壓扣設計，猶如將劃破天際的彗星纏繞粉頸上。
★暗藏數字密碼
暗藏了數字密碼，則是1932頂級珠寶另一個趣味亮點。例如Allure
Celeste藍寶石項鍊的主石，是一顆55.55克拉的藍寶石，特別將香奈兒女士的幸運數字「5」暗藏其中。
另一件Comete Volute項鍊，主石是一顆重達19.32克拉的鑽石，以特別鑲嵌技術讓主石有如懸浮在項鍊上，克拉數也有向1932年《Bijoux de Diamants》致敬的意思。
另「Soleil 19 Aout」珠寶套組，則是以香奈兒女士生日8月19日為名，八月是豔陽高照的盛夏，以此詮釋珠寶如夏日的豔陽閃耀光芒，別具趣味。
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