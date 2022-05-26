1932年全球經濟大蕭條之際，香奈兒女士首度跨足珠寶界發表《

1932年全球經濟大蕭條之際，香奈兒女士首度跨足珠寶界發表《Bijoux de Diamants》珠寶表，圖為邀請函。（CHANEL提供），

Bijoux de Diamants》系列鑽石珠寶作品，轟動整個珠寶界，為低迷黑暗的世界帶了一線曙光。90年後的今日，全球疫情延燒，又有烏俄戰火，香奈兒選在此時發表「1932」頂級珠寶，並將台灣列為全球首站，透過「彗星」、「太陽」與「月亮」三大主題的珠寶，再度為黑暗的世界帶來了光明。

★為世界帶來光明

香奈兒Comete Saphir項鍊採用前開扣的彈簧壓扣設計，猶如將劃破天際的彗星纏繞粉頸上，2468萬9000元。（CHANEL提供）

香奈兒女士曾說：「忘卻危機最好的方法，就是讓雙眼盡情欣賞美好的新事物，這正是我們品牌工匠與女性一直揭露的驚喜。」，對應當前風雲詭譎的國際局勢，此時登台的1932頂級珠寶展，可謂別具意義，台灣VIP不需飄洋過海遠赴巴黎看展，且可優先選購，可見香奈兒對台灣市場的重視。

Comete Volute彗星胸針，下方垂墜的鍊條可轉換成手鍊，3485萬5000元。（CHANEL提供）

全系列總共有68件、總價近16億元的珠寶作品，台灣是全球首站，全系列珠寶作品都是全球首次曝光，為了營造珠寶在黑暗中綻放光芒的情境，展場特別調降光源，營造幽暗神秘的氣氛，更能突顯「彗星」、「太陽」與「月亮」三大主題的珠寶在黑暗中閃耀光芒之美。

珠寶創意工作室設計總監Patrice Leguereau說：「我想要重現1932年的本質精神，透過包含彗星、月亮與太陽等三大符碼來忠實傳達設計理念，宇宙萬物都閃爍獨有的光芒。」，其中又以Allure Celeste藍寶石項鍊最具代表性，整件作品匯集了三大符碼元素，也是全系列要價最高的作品。

★賦予女人自由

香奈兒1932頂級珠寶登台，其中Allure Celeste藍寶石項鍊匯集了彗星、月亮和太陽三大符碼元素，有16種佩戴方式，3億498萬3000元。（CHANEL提供）

賦予女人自由，是1932頂級珠寶所要闡述的精神，其中有13件珠寶融入可轉換式設計，完美詮釋自由佩戴珠寶的精神，持續傳遞香奈兒的風格語彙，例如Allure Celeste藍寶石項鍊就有16種佩戴方式，讓女人可以隨心所欲、自由自在把玩珠寶。

項鍊前開襟開扣的貼心設計，也是一大特色，讓女人佩戴項鍊時不必假他人之手，例如Comete Saphir項鍊就採用前開扣的彈簧壓扣設計，猶如將劃破天際的彗星纏繞粉頸上。

★暗藏數字密碼

暗藏了數字密碼，則是1932頂級珠寶另一個趣味亮點。例如Allure

Comete Volute項鍊，主石是一顆重達19.32克拉的鑽石，向1932年的珠寶展致敬，2億1203萬6000元。（CHANEL提供）

Celeste藍寶石項鍊的主石，是一顆55.55克拉的藍寶石，特別將香奈兒女士的幸運數字「5」暗藏其中。

以香奈兒女士生日命名的Soleil 19 Aout項鍊，讓人聯想到夏季火熱的豔陽，黃鑽打造的太陽可當胸針，也可換置在戒指上，1億3361萬1000元。（CHANEL提供）

彗星主題的Comete Infinie黃鑽戒指，1858萬9000元。（CHANEL提供）

以月亮星星太陽三元素為靈感打造的Lune Solaire耳環，871萬4000元。（CHANEL提供）

以太陽為靈感打造的Soleil Talisman手鍊，1452萬3000元。（CHANEL提供）

以月亮為主題的Lune Eternelle胸針，火箭、月亮與彗星的組合，十分可愛，1829萬9000元。（CHANEL提供）

另一件Comete Volute項鍊，主石是一顆重達19.32克拉的鑽石，以特別鑲嵌技術讓主石有如懸浮在項鍊上，克拉數也有向1932年《Bijoux de Diamants》致敬的意思。

另「Soleil 19 Aout」珠寶套組，則是以香奈兒女士生日8月19日為名，八月是豔陽高照的盛夏，以此詮釋珠寶如夏日的豔陽閃耀光芒，別具趣味。