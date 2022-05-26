Sony日前推出了全新的BRAVIA XR系列，包括日本製旗艦級MASTER Series 8K Mini LED Z9K 、4K OLED A95K (QD-OLED)及A90K系列，還有高階的4K Mini LED X95K、4K LED X90K 及4K OLED A80K系列，全系列皆搭載獨家研發的新一代認知智慧處理器XR，可高效驅動最新Mini LED 及QD -OLED系列機種，同時皆為獨家Perfect for PS5推薦機種，具備4K/120fps、可變更新率和自動低延遲模式等功能，以高效發揮超人氣PS5主機最大潛能。
而Mini LED機種的Z9K、X95K系列，就主打以XR極致精準背光控制精準控制面板背光源，以達到細膩無光暈的高亮度表現，就算深邃黑階及自然中間色調也能完美呈現；QD-OLED機種的A95K系列則藉由XR原色顯示Max技術，打造極寬廣色域、重現真實世界的色澤層次和色調，搭配數百萬個可獨立發光像素，釋放更豐富的色彩，帶來逼真的影視體驗，均預計全新系列將於7月初在台販售；而預算不多的則可考慮4K入門款液晶機種X85K及X80K，現提供43-85吋等多尺寸選擇。
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