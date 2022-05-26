大陸《環球時報》26日報導，美國總統拜登上任首訪亞洲，因遏中意圖過於明顯，遭到嘲諷回應。中美俄英四國專家受訪指出，美國試圖在亞太地區挑起冷戰式對抗，符合美國的利益。但是，美國有挑起冷戰之「架勢」，而無打冷戰之「實力」。

中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文、俄羅斯伊茲博爾斯克俱樂部「俄羅斯夢和中國夢」研究中心主任塔夫羅夫斯基、英國倫敦經濟政策署前署長羅思義（John Ross)以及美國國際問題專家、《全球策略資訊》雜誌社華盛頓分社社長鍾斯接受《環時》訪問。

王文指出，發動對中新冷戰符合美國的利益。目前，美國在亞太地區對中挑起「有氣無力」式的全面戰略競爭，同時對他國展開「口惠而實不至」式的同盟拉攏。也就是說，美國有挑起冷戰之「架勢」而無打冷戰之「實力」。

王文認為，主要有三個原因：一是中國正在日益縮小與美國在經濟實力方面的差距，這和當年美蘇經濟實力的對比情況有所不同。如果中國不想打冷戰，美國只能一頭忙活。二是美國對他國的拉攏不可能成功。此次拜登訪問的韓國和日本，即使政府想全面倒向美國，兩國的市場與企業也不會願意。三是越來越多的開發中國家都不願意選邊站，想要回到兩個陣營、相互脫鉤和核威懾式的冷戰時代，恐怕是不太可能的。我認為，只要中國保持戰略定力，不被美國帶著節奏走，美國冷戰式挑釁不可能成功。

羅思義表示，美國在故意升級亞太地區的緊張局勢。舉例來說，美國政府破壞一個中國政策的系統性嘗試就體現在很多方面，如邀請台「駐美代表」出席拜登總統就職典禮、一些政要出訪台灣等。美國還試圖升級南海的軍事緊張局勢。

與此同時，美國正不斷升級歐洲的緊張局勢，並清楚烏克蘭危機已威脅到俄羅斯的最根本利益。美國還不確定彼此的力量關係，不敢一步就完成對中俄（冷戰式挑釁）的升級。用中國人常說的話來說，美國就是「摸著石頭過河」，故意逐步製造緊張關係，然後看看每個階段會有什麼反應，以及是否能成功。所以，為掩飾自己的立場，拜登嘴上說支持一個中國政策，但實際上採取了一些措施來破壞它。

塔夫羅夫斯基認為，訪日期間拜登有關「願協防台灣」的表態就是雙重挑釁。美國人希望在亞太地區用他們正在烏克蘭使用的同樣的冷戰模式：刺激對手採取先發制人的「特別軍事行動」後，在世界範圍內發起支持「受害者」和仇恨「侵略者」的運動，接著就是採取制裁手段削弱對手和加快自己的軍售以振興美國的軍工業。而這一切，都與美國捲入實戰保持安全距離。

鐘斯指出，拜登就任總統以來發表類似言論後，白宮跟進澄清一個中國政策並未改變的情況已發生多次。拜登雖然沒有正式放棄一個中國政策，但顯然在為台海局勢緊張推波助瀾。一些台獨人士以為將得到美國的支持，並愚蠢地朝那個方向前進。毫無疑問，美國已做好同中國大陸博弈時將台灣作為「犧牲品」的準備，類似於美國在烏克蘭危機中與俄羅斯玩的遊戲。