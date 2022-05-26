女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有大反差的E罩杯上圍，還撞臉高雄市議員黃捷，讓她獲得超高討論度外，更被封「兇版黃捷」；最近林襄發行第二本寫真集《與你襄愛》熱銷外，個人話題也不斷，近日有網友在日本推特看到林襄的照片，該貼文居然高達10萬個讚，被網友討論林襄會不會紅到日本，但遭到打槍林襄有1特質讓她很難紅。

林襄日前在球場激動舉起雙手為球員加油，卻因為穿著短版上衣，舉起手來的瞬間讓裡面的內衣曝光，這一幕被轉播賽事的頻道放上網路，而林襄本人看到後禮貌詢問能不能下架，頻道小編也下架該影片。近日有網友注意到，24日有日本網友PO出林襄的照片，配文寫下：「這是我最近看到的美女中，最無與倫比的。」，並搭配天使的表情符號，照片中的女生就是台灣知名的啦啦隊女神─林襄，原PO在下方貼上林襄的社群帳號，介紹她是台灣人。

照片中林襄穿著啦啦隊服，在球場上賣力熱舞，甜美的笑容帶給觀眾滿滿的能量，日本網友們紛紛回覆「台灣職業棒球的啦啦隊水平真的很高」、「我要開始看棒球了」、「我也喜歡她」、「咦？樂天少女這麼可愛嗎？」、「想去台灣了」，有專業球迷解答，台灣的棒球座位票只要1500日元就可以看球，還能近距離欣賞啦啦隊對員們的表演；也有日本網友說如果不看眼睛的話和南韓女團TWICE的台灣成員周子瑜有點像。

該推文被搬到PTT討論，有網友認為或許林襄會成為下個在日本爆紅的啦啦隊員，但卻有網友指出林襄身上太多刺青，日本人本身不太喜歡有紋身，而且有刺青就不可能被日本媒體邀請拍宣傳寫真等，日本人的標準比較嚴格，有網友解答日本人不太能接受刺青的原因是認為與黑道文化有關，多少會有刻板印象，甚至找工作時部分公司都很排斥刺青。