由已故 LV (Louis Vuitton) 男裝設計師 Virgil Abloh推出的「LV X Nike Air Force 1 聯名球鞋」，可謂他生前的一大代表作。在 2 月時舉辦的蘇富比慈善拍賣會上，200 雙超珍貴的 LV X Nike AF1 鞋款不僅全數售罄，最終更創下 2,530 萬美元（約新台幣 7 億元）的超高總成交金額，正式刷新運動鞋與時裝類賣場的拍賣紀錄。

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如今，LV 在近日又正式發佈了一系列「LV X Nike Air Force 1」的全新企劃，不僅一口氣推出 9 種全新配色，還宣佈將於紐約綠點碼頭倉庫舉辦沈浸式展覽，屆時將可同時看到 47 種不同的上述鞋款。

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而大家最好奇的新配色也已陸續曝光，該系列球鞋除了保有經典的 LV 印花外，也使用了不少塗鴉、拼貼元素，其中最具討論度的，莫過於那一雙看起來「金光閃閃」的霸氣土豪金款式啦！而另一雙全黑的絨面款式，則帶有低調不失奢華的高級感，勢必會在上市後造成搶購風潮。

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該系列的全新 9 種配色，預計於今年 6 月推出，低筒、高筒球鞋售價分別為台幣 91,500 元和 111,500 元。而該系列沈浸式展覽則將於 5/20～5/31 於紐約登場，有興趣的朋友不妨多留意相關活動內容喔！